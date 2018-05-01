南港生技產業聚落BOT啟動

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中國時報
／台北報導

南港生技產業聚落BOT案4月30日正式啟動，由台北市府與世康開發公司攜手合作，將投入48億元於南港車站旁打造生技產業大樓，提供研發、試量產、育成等空間，串連現有內湖科技園區、南港軟體園區形成產業聚落，年產值上看500億元，最快於2020年底完工。

台北南港生技園區為全台首件聚焦生醫產業的BOT案，台北市長柯文哲及世康開發公司董事長黃茂雄昨共同簽署投資契約，預計於南港區忠孝東路7段南側，興建集合研發、試量產的生技園區，未來以優惠租金方案，提供更多業者研發基地，加速產業升級。

建築部分，設置5000坪以上生醫創新育成中心，挹注技術研發、商機拓展等資源，另設置1萬2000坪生技產業空間，引進規模較為成熟的生技企業，提供研發實驗室、小型適量產等空間。

柯文哲表示，該基地不僅是東區門戶計畫的亮點建設，也是行政院「生醫產業創新推動方案」生態系中重要一環，未來將串連中研院、內科、南軟等形成產業聚落，搭配南港車站交通優勢，連結外縣市生技園區發展能量。

世康董事長黃茂雄打趣說，很多人問他怎麼敢跟柯P合作，但他認為柯上任後，一天比一天更進入情況，此次透過公私協力開發生技園區，將可補足業者需求，盼吸引國內外大廠進駐。

台北市產發局表示，該案契約期間共計50年，預估可創造逾3100名就業機會，政府財務收益至少68億元，由於後續尚須進行都審程序、建照申請等，最快於2020年底完工。

(中國時報)

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