捕蜂抓蛇 嘉縣9鄉鎮試辦委外

2018年05月01日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

全台多個縣市捕蜂抓蛇業務已陸續從消防局移轉到農政單位，嘉義縣也將啟動業務移轉，預計先從通報案量最多的平原9鄉鎮先行試辦委外承攬捕抓，待模式成熟後再擴及全縣，嘉義市雖拍板仍由消防局負責，但市府也向農委會申請經費，市消防局擬比照嘉義縣，朝委外方式執行。

消防員打火、救援、救護之餘，還要負責捕蜂抓蛇，消防業務龐雜早引發議論，中央2016年即要求2年內將捕蜂抓蛇業務移轉農政單位，經過一番折衝，嘉縣確定回歸農業處，嘉市因建設處農林畜牧科人力有限，市長涂醒哲裁示仍由消防局主責。

嘉縣農業處綠化保育科長石蕙菱表示，未來將委託民間團體或個人執行捕蜂抓蛇工作，目前已提報總經費663萬元計畫到林務局申請補助，待核定就能發包執行，考量嘉義縣區域遼闊，經與消防局研議後，18鄉鎮將分成5大區，並優先選定通報案量占總數逾半的平原區9鄉鎮做為試辦區域。

石蕙菱說，首期試辦雖集中在平原鄉鎮的2、3區，預估最快6月發包，7月上路，通報量依照往例換算也多達上千件，因無法衡量委外廠商或個體戶的處理能量，農業處會建立一套審查機制，隨時滾動式檢討、修正，至於未列入首波試辦的其餘9鄉鎮，仍由消防局暫時負責。

嘉市消防局長蘇耀星說，雖嘉市的捕蜂抓蛇業務仍由消防局負責，為減輕同仁負擔，已透過市府向農委會申請經費，擬朝白天委外，夜間或緊急狀況，消防單位機動處理來運作，盡量讓業務回歸專業。

(中國時報)