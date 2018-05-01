許立明部落格－傳承市政 守護高雄

2018年05月01日 04:11 中國時報 許立明

感謝陳菊市長對年輕世代的提攜愛護，讓我接下代理市長的重擔，進而得以站在巨人的肩膀上，看見這座城市的開闊視野。高雄人的光榮，不是天上掉下來的，是大家為翻轉高雄的共同夢想，齊心合力得來的。

甫接棒即分享到高雄普門中學女子籃球隊，參加全國「HBL高中籃球甲級聯賽」，榮獲二連霸的榮耀，這是所有高雄市民朋友的驕傲，更欣見成長於高雄翻轉期的新生代，如此優異與活力四射。

此外，中央也傳來對高雄市府團隊的肯定訊息，包括海洋汙染防治、環境保護等各項工作，榮獲環保署環境相關考核，榮列「績優機關」的佳音。亮麗的成績，歸功全體市府同仁努力，以及市民朋友的支持與鼓勵。

我會繼續致力透過跨局處協力及與環保署合作，強化高雄市整體環境品質，營造宜居寧適的永續綠色生態城巿，努力實踐對市民的承諾，繼續大步向前。

更要為陳菊市長12年執政，畫下完美句點，在未來8個月任期內，從亞洲新灣區，軌道交通建設，體感科技與電競產業經濟轉型，再到長照2.0與弱勢照顧等，一定盡心盡力，打造幸福城市。

傳承城市夢想，持續深耕高雄，誠摯盼望市民朋友繼續相挺，社會各界賢達不吝指教，一起努力翻轉高雄，一起展現高雄人的自信，光榮地站上世界舞台。

(中國時報)