鶯歌跳蛙公車乘客 瞬間暴增

由三峽北大社區直達台北內科的跳蛙公車，開通後吸引民眾踴躍搭乘。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

三峽、鶯歌地區位處新北市邊陲地區，交通較不便，為此市府與業者規畫數條跳蛙公車路線，結果「三峽-內科」上路第一天就碰到塞車，業者昨天改以「替代路線」避開車潮；鶯歌兩線跳蛙公車原本只有個位數搭乘量，也因1280吃到飽月票上路，意外鹹魚翻生。

4月23日上路的「三峽-內科」跳蛙公車，平常日早上7時由三峽北大社區發車，單向行駛往內科，原定行駛國道3號、台65線，再接國道1號汐五高架道路直達內科，正常行車時間約65到70分鐘，沒想到首班車上路後碰到塞車，車程多出半多小時，反而讓搭車民眾大不便。

台北客運總經理李建文表示，「三峽-內科」跳蛙公車逢周一將試辦機動行駛替代路線，替代路線改由國道3號、南港交流道、環東大道、南京東路六段、舊宗路、陽光街、瑞光路等路段，停靠站位維持不變，週2至週5則維持原行駛動線。昨日改走替代路線，也在預計的65分鐘抵達內科。

至於在市議員蘇有仁爭取下，從去年10月16日試辦的鶯歌前往中正紀念堂、松山機場的兩線跳蛙公車，由於搭車以三段票計價，和台鐵相較單趟車資就多了將近15元，誘因不足開通後搭車人數直直落。

李建文指出，這兩線跳蛙公車一度每天都只有個位數的搭車人數，業者也只能咬牙苦撐，幸好雙北市4月間推出1280吃到飽月票，為搭車民眾每天省下近50元支出，這二路線跳蛙公車搭車人數也瞬間暴增。

無黨籍市議員參選人蘇泓欽認為，1280元吃到飽月票是公部門透過編列預算補助差額，理應對納稅人一視同仁，因此也該注意到偏鄉及樹林、鶯歌等地的台鐵通勤族需求，不該只是獨厚都會區的捷運族。

(中國時報)

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