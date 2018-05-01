屆退水電工、越籍女工 獲頒模範勞工

2018年05月01日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣政府慶祝五一勞動節，昨日上午在創新學院表揚141名模範勞工、25家優良工會及25名優良會務人員。嘉義縣總工會理事長鄭介維表示，勞工是「最吃重的基礎角色」，盼政府提供優質環境，讓勞工朋友安心打拚。

鄭介維指出，目前嘉縣總工會型態以職業工會居多，包含水電裝置、營建土木及電子機械等，約有110個；產業工會次之，但數量不到職業工會的10分之1，比例相差懸殊。他期待縣府充分發展大埔美精密機械園區與馬稠後產業園區，以帶動產業活絡。

當選今年模範勞工的林振華，從事水電裝修工作迄今30年，不僅技術精湛也熱心服務，時常為同鄉會員解決疑難雜症。首次獲獎的他直說「相當開心」，尤其能於明年退休前夕獲得各界肯定，這不只是勞動節禮物，更是為他的職業生涯畫下完美句點。

來台15年的越南籍勞工阮紅艷，完全不懂五金代工，她從作業員開始學，至今是電子鎖整備組長。當時她為步上軌道，必將當天所學譯成越文仔細熟讀，工作7年小有心得，除使命必達出貨目標外，還改善生產作業流程，替公司省下近300萬元成本。

縣長張花冠表示，嘉縣雖為農業縣，但也有27萬勞動人口，為感謝這些基層人員的付出，縣府特與嘉義市、台南、高雄、屏東及台東等6縣市，共同推出「勞動節休閒旅遊場所優惠方案」，只要憑勞工身分證明文件，即可在前述縣市100家廠商享優惠。

(中國時報)