警消繁重加給 高市府找財源

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中國時報
／高雄報導

六都發放警察勤務繁重加成，目前僅高雄、台南沒發，高市府因財政拮据這幾年一直未能發放，因近日警消人員殉職事件頻傳，福利保障引發關注，代理市長許立明4月30日答詢表示，已著手尋找財源，起碼要部分發放，符合警消基層期待。

桃園市敬鵬工廠火災中重傷的警消林尉熙出身高雄消防世家，許立明29日前往桃園慰問，30日面對議員質詢時則表示，他看到尉熙的父母、親友悲戚的樣子，話都說不出口，「所以警察、消防人員設備及福利方面，即使財政困難，我們一定全力支持！」

過去針對警察繁重勤務加給，高雄基層員警多次爭取，朝野多位市議員也持續關切，高市府雖傾向支持，但研議後皆以財政困難為由，決定暫不發放。

高市議員李雨庭30日再度質詢這項議題說，六都中只有高雄、台南沒發放，最近幾乎每天新聞都有警察、消防人員受傷，甚至5位消防人員殉職，眷屬都說他們回家「好像是撿到的」，如果薪資上沒辦法補足警消及親屬內心的擔憂，非常不公平。

許立明強調，以市府立場來說，加給是全國制度應由中央統一規畫，才能避免各縣市陷入財務惡性競爭。

他指出，繁重加給預算確實不小，而且不能只發警察，也必須照顧消防弟兄，市府估算，光是警察繁重勤務加給就要4.9億，加上消防人員加給，總預算需增加6、7億。

許立明說，市府正與警察局、消防局、財主單位研議，儘管財政困難，但為體恤警消人員，會積極尋找財源，朝發放繁重加給的方向努力，以符合基層同仁期待，有進一步規畫會儘速對外說明。

(中國時報)

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