102歲新北投車站 獲文資身分

2018年05月01日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

102歲的新北投車站歷經遷址風波，去年4月「回娘家」落址七星公園，地方居民一直盼能爭取文資身分。經北市文資委員2度會勘，考量現址雖非原址，但各階段發展都是重要歷史見證，昨在文資會無異議通過登錄歷史建築，後續市府也規畫重現車站月台鐵軌、展示火車頭，目標明年4月前完成。

新北投車站1916年啟用，1988年因台鐵北淡線改為捷運，車站遭拆除遷移彰化台灣民俗村，流浪25年後，民間發起保存運動，歷經10多年努力，終於將老舊站體迎回台北，以新舊料混合方式，在距原址50公尺的七星公園重建，選在去年4月車站101歲生日當天啟用亮相。

回娘家1年多，地方居民一直盼能獲文資身分，讓車站獲得更好的保存。文資委員現勘後多認為，儘管車站局部構件曾改變，但仍保留原站體材料和結構形式，就算車站不在原址，各階段發展過程仍是重要歷史見證，具備文資價值和意義，昨文資會上無異議通過登錄歷史建築。

後續北市文化局將重現月台和車頭，在不影響公園使用下，預計沿著七星街打造長45公尺、寬11公尺的月台，不過軌道、月台及鐵棚都無既存材料，將以新設仿舊方式增設，另外也與中央協調，盼讓跑過北淡線的4台國寶級列車車頭移回車站旁展示。

由於日前文化局調查發現，光是火車頭就重達30多噸，再加上月台、軌道等設施，七星公園下方的停車場恐難以負荷。文化局副局長田瑋說，計畫經調整後，將重新計算靜載重與活載重，挖除多餘土方，進行停車場梁柱補強，確保安全無虞再施工，整體經費約1800萬，目標明年4月前完工。

(中國時報)