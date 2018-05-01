中油電推油駁船 環保新動力

中油電推油駁船 環保新動力。（中油公司提供）

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中國時報
〔本報訊〕

台灣中油公司環保改善、新南向國際合作成績再下一城，因應節能減碳國際趨勢，台灣、越南、新加坡三國合作，由中油公司委由新加坡船廠打造「中油21號」及「中油22號」兩艘1999公噸電推油駁船，這是國內500公噸級以上船舶首度改採電力推進系統，船體採雙殼結構，可降低油料外漏汙染風險，儲油容量2700公噸，可服務更大型的國際商船，開啟國內綠色航運服務嶄新的里程。

這兩艘1999公噸電推油駁船，於2013年底展開建造計畫，每艘斥資新台幣3億6700萬元，去（2017）年7月在越南頭頓港舉行命名下水典禮，今年初抵達高雄港。過去傳統的油駁船係由引擎帶動螺旋槳轉動，新造的電推油駁船改採發電機發電，供應馬達帶動螺旋槳轉動，因其螺旋槳推力大，最多可減少29％燃油消耗，換算每艘每年最多可減少313公噸排放。

高雄港船舶加油量占全台5大國際商港總發油量63％，中油這兩艘1999公噸電推雙殼油駁船將正式於高雄港服役，除了節能減碳，對高雄市政府推行改善高雄港區空氣品質計畫亦有正面效益。全新的電推油駁船將能發揮加油量大且快速的優勢，對高雄港未來整體發展具正面意義，提升運能及加油效率，縮短船舶加油及其停靠碼頭的時間，提升航運經營績效，共創市港繁榮。（中油廣告）

(中國時報)

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