綠電一條龍 元晶屏東模組廠啟用

2018年05月01日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

元晶太陽能科技公司於屏東興建全台最大的模組廠正式啟用，已完成年產能1GW的廠房及500MW生產線，4月30日超過200名綠能業界代表及銀行團都到場見證歷史。行政院長賴清德致詞時強調，這對台灣能源轉型打下一劑強心針，對於未來核電廠如期除役深具信心。

元晶公司董事長廖國榮表示，興建完工的太陽能模組廠是光電產業鏈的中間平台，往上承接矽原料、晶片及電池等上游產品，往下服務太陽能電力系統的建造與營運，在屏東啟用，可望發展一條龍優勢，也是台灣發展再生能源不可或缺的重要一環。

賴清德指出，「元晶太陽能」屏東廠落成啟用意義非凡，讓太陽能廠並非單一生產太陽能電池，電池、模組、系統也同時生產，未來也可服務電廠興建、銷售宣傳，此外，屏東新廠是全台最大，對公司或是台灣產業都具有很大意義。

他也強調，台灣能源轉型自2016年立法院三讀通過「電業法」修法即已開始，正逐步邁向非核家園目標，核一、核二、核三要在2024年前除役，綠色能源扮演相當關鍵角色。

以目前地面型太陽能發電共需2萬5千公頃土地，皆已完成盤點，正由政委督導台電及能源局整理饋線，希望未來經由GPS即可找出這些土地的饋線位置，方便業者投資興建；賴清德也向台下業者喊話，希望媒合並鼓勵社團、環保團體及社區發展協會自組民間電廠，以達成3GW屋頂型太陽能建置目標。

(中國時報)