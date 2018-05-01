回饋縮水 後龍公所怒槓縣府

2018年05月01日 04:11 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮「福祿壽殯葬園區」歷經多年風波，縣府日前核發營運許可，但後龍鎮公所質疑，回饋金額遠低於當年契約協議內容，且隻字未提低收入戶優惠火化費與減免喪葬費，漠視鄉民權益。民政處長彭基山回應，僅能針對現任縣長任內做規畫，絕不會開空頭支票，但仍將彙集各方意見研議，盼取得共識。

低收入戶優惠全消失

「福祿壽殯葬園區」歷經11年爭取，縣府日前核發營運許可，可望紓解苗栗殯葬設施不足問題。但眼看殯葬園區即將營運，回饋方案卻喬不攏，公所昨日舉辦記者會，痛批縣府避重就輕。

後龍鎮長朱秋隆表示，縣府日前發布新聞稿指出，每年300萬元權利金給後龍，用於基礎建設、社會福利回饋，與當年契約協議的權利金、回饋金共6160萬元有天壤之別，且提供低收入戶優惠火化費與減免喪葬費全「消失」，縣府不能為了苗栗縣民，就犧牲後龍鄉親權益。

朱秋隆也要求隨時監測、公布園區周邊環境、交通、空氣、水質、噪音等數據，若有違法應立即制止與改善，讓後龍鎮民能安心住在自己的家鄉。

苗縣稱僅作任內規畫

彭基山強調，縣府與殯葬業者簽訂權利金4000萬元，分10年給付，前5年每年300萬元、共1500萬元，且「任內的承諾才有意義」，僅能針對目前縣長任內做規畫，不能替下任縣長做決定、開空頭支票；回饋金部分則以園區每年稅後盈餘3％計算，因尚未正式營運還無法估算而暫未規畫；提供低收入戶的優惠火化費、減免喪葬費都將依規定辦理。

縣長徐耀昌表示，縣府已釋出極大誠意，只要是「福祿壽殯葬園區」回饋金，必定回饋給後龍鎮，未來也將要求各局處單位嚴密監測，若發現違法立即糾正及處罰，保障鎮民居住環境與生活品質。

(中國時報)