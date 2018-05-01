營養午餐免費 魏明谷闢財源

彰化縣長魏明谷（左二）強調，因為有綠金的收入，所以能再次全面免費提供營養午餐。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣政府恢復營養午餐全免，昨日議會議員們紛紛質疑綠能收入足夠支應嗎？風電還看不到未來，沒收入就開支票？魏明谷強調，綠能第一桶印花稅已經進帳，當初高鐵也被擔憂蓋成廢鐵後來做成了，全免營養午餐會持續，一定對未來負責。

挨批膨風 選舉考量

彰化縣府2009年2月開辦全面免費營養午餐，2016年決定排富，今年2月21日以綠能招商投資高達1.29兆元；藉由綠能稅收，首先挹注縣內中、小學營養午餐，再度恢復全免，昨日成為議會質詢焦點。

議員曹嘉豪質疑，營養午餐每年9億元，但綠能印花稅只有1104萬元入庫，未來收入到底是怎麼計算，才能確保營養午餐能夠持續下去？質疑為選舉，還沒收入就開支票；葉麗娟指出，贊成恢復營養午餐全免，但債務有改善了嗎？

議員劉惠娟、謝彥慧、賴清美、劉淑芳等紛紛質疑，廢掉營養午餐衍生很多不方便；希望這次恢復不是選舉考量，風光大縣不要變成「膨風大縣」。

魏明谷強調，高鐵當初也不被看好，還被形容是廢鐵，最後提供全島便捷交通，綠能是中央既定政策，一定會做，全國遴選在昨日出爐，縣府會創造永續財政；未來4年，在施工期間，估算將有20到40億元印花稅收入，第5年開始營運，將有38到75億元營業稅收。

學校種電 經費無虞

魏明谷強調，彰化縣學校全面種電，學校第1期綠能種電已有6200萬收入，風雨操場也將納入第2期將在下個月公開決標。教育為百年大計，營養午餐一定續辦，並會從各方面開源節流，讓學童吃得營養又安心。

(中國時報)

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