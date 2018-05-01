林慧如辭官參選 李進勇相挺

2018年05月01日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣府農業處處長林慧如昨日辭官備戰斗六市長選戰，李進勇主持歡送會評價她「有執政能力、符合最多斗六人的期待」；林慧如表示，她會把斗六治理藍圖畫出來，讓斗六人決定要不要接受她的服務。李贈一串開花的稻穗給林，象徵愛農、開花結果。

多次互嚷最後支持

李進勇表示，林慧如經歷北農休市菜價崩盤、蒜頭價格大戰事件都有傑出表現，印證她有執政能力，且執政涉獵的範圍廣泛，他曾與她多次互嚷，最後都是他支持她的判斷。

李進勇說，民間很多人在談論如果林慧如競選斗六市長是符合最多數斗六市民的期待，她願意接受挑戰，有更大的安排等她發揮行政能力，他勉予同意。

農業處副處長陳炳坊表示，林慧如是站在農民端思考的人，是個工作狂，跟她做事非常累，但她勇於任事的態度讓同仁感到農業處遇到事情不會退縮，遇到問題不會只想到省事事省。

林慧如笑說，以前古坑公所很多人擔心她去當鄉長，但卸任後覺得她「其實還好」，國家社會是否能夠進步，端賴有沒有好的公務人員，因此希望自己是個好的公務人員，感激大家包容她當烏鴉。

樂當烏鴉想要做事

歡送會結束後，林慧如接著開擴大處務會議，勉勵同仁「有往上的念頭就會多學習」，贈送嚴長壽的《總裁獅子心》給每一科，互勉人生是無盡的學習。下午又去農糧署開會，有始有終。

林慧如受訪表示，她會從環境面、人文面、生活面著墨，把藍圖繪出來獻給斗六市民，能不能打贏斗六市長選戰不是她考慮的點，重點是自己有無能力為這個城市做事。

(中國時報)