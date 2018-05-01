勞工要平權 高雄爭設裁委會

2018年05月01日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

南部勞工權益受損訴請裁決要大老遠跑到台北，高雄市獨立總工會呼籲勞動部在高雄設不當勞動行為裁決委員會，迄今7年未成；理事長張緒中說，中央如今高雄幫勢力超強，若3個月內沒回應，「誰沒照顧勞工，選民就要睜大眼睛了！」

提5大訴求 保障勞工

高市獨立總工會4月30日開記者會提5大訴求，除設南部不當勞動行為裁決委員會外，還有訂12月25日為零派遣城市日、勞動部南遷高雄、上市公司設勞工董事、基礎年金地板金額最少1萬6000元。

獨立總工會副祕書長邱文霞說，不當勞動行為裁委會有準司法效力，和地方勞工局的勞資協調不同，這7年來總工會爭設南部裁委會，勞動部卻總以南部案件少為由回絕。

理事長張緒中說，勞動部長許銘春曾是高市副市長、陳菊又升任總統府祕書長，高雄在中央勢力很大，不能再用南北失衡當藉口，他認為若3個月內沒回應、年底未實際設高雄不當勞動行為裁委會，就代表民進黨沒誠意。

國民黨議會黨團總召許崑源也聲援，將協助爭取3個月內在行政院南部聯合服務中心設置裁決窗口，方便南部勞工就近申訴。

欲設裁委會7年未果

高市副市長楊明州與勞團協調時表示，勞動部拒絕理由是「不符經濟效益」，他個人認為確實不妥，凡事不能只看效益，會再請勞工局發文給中央，下次行政院會也要當面向勞動部長爭取。

(中國時報)