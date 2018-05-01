西瓜田飄臭 卓溪人高唱黑熊之歌

2018年05月01日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

西瓜田撒雞糞當肥料再度引起公憤！近百人4月30日頂著豔陽，聚集卓溪鄉卓溪村的西瓜田齊聲呼喊「不要汙染、不要惡臭」、「還我衛生、還我健康！」並高唱黑熊之歌，為部落居民權益發聲。

夏季是西瓜的盛產期，鄰近卓溪鄉卓溪村的西瓜田，因業者使用雞糞作肥料沒有妥善埋入土壤中，導致空氣瀰漫陣陣惡臭，引起村民抗議，近百名的卓溪村民昨早8時集結西瓜田拉布條抗議表達訴求。

鄉長呂必賢說明，去年鄉公所已將6公頃原先種植西瓜的國有地撥用完成，整地後做為今年全國布農運動競賽場地，私有地部分，今年業者種植西瓜仍沒解決雞糞惡臭的問題。

他強調，5月10日即將在卓溪村舉辦「全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」，若業者不重視這個問題，雞糞臭味以及紛飛蒼蠅，不但影響卓溪鄉形象，還會產生環境衛生憂慮。

卓溪村長高發財號召族人齊心監督西瓜田作業狀況，維護卓溪村的好山水。抗議活動中，中正部落事務組長林水源帶領族人吟唱「黑熊之歌」，因為台灣黑熊對環境十分敏感，卓溪村曾是台灣黑熊的棲地，環境優美，吟唱此歌象徵族人要重視並捍衛此地的環境留給下一代。

忍受多年雞糞惡臭以及蒼蠅大軍的侵擾，為了捍衛家園環境，卓溪村已自組環保小隊，隨時蒐證檢舉西瓜田的不法，若狀況仍未改善，不排除再度發動抗議；種植西瓜的業者都沒到場，所以沒有任何回應，由於種植區域屬私人土地，鄉公所會持續與業者溝通。

(中國時報)