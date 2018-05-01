西瓜田飄臭 卓溪人高唱黑熊之歌

近百卓溪鄉人聚集西瓜田齊呼「不要汙染、不要惡臭」並高唱黑熊之歌，抗議農民未顧及環境衛生。（楊漢聲翻攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

西瓜田撒雞糞當肥料再度引起公憤！近百人4月30日頂著豔陽，聚集卓溪鄉卓溪村的西瓜田齊聲呼喊「不要汙染、不要惡臭」、「還我衛生、還我健康！」並高唱黑熊之歌，為部落居民權益發聲。

夏季是西瓜的盛產期，鄰近卓溪鄉卓溪村的西瓜田，因業者使用雞糞作肥料沒有妥善埋入土壤中，導致空氣瀰漫陣陣惡臭，引起村民抗議，近百名的卓溪村民昨早8時集結西瓜田拉布條抗議表達訴求。

鄉長呂必賢說明，去年鄉公所已將6公頃原先種植西瓜的國有地撥用完成，整地後做為今年全國布農運動競賽場地，私有地部分，今年業者種植西瓜仍沒解決雞糞惡臭的問題。

他強調，5月10日即將在卓溪村舉辦「全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」，若業者不重視這個問題，雞糞臭味以及紛飛蒼蠅，不但影響卓溪鄉形象，還會產生環境衛生憂慮。

卓溪村長高發財號召族人齊心監督西瓜田作業狀況，維護卓溪村的好山水。抗議活動中，中正部落事務組長林水源帶領族人吟唱「黑熊之歌」，因為台灣黑熊對環境十分敏感，卓溪村曾是台灣黑熊的棲地，環境優美，吟唱此歌象徵族人要重視並捍衛此地的環境留給下一代。

忍受多年雞糞惡臭以及蒼蠅大軍的侵擾，為了捍衛家園環境，卓溪村已自組環保小隊，隨時蒐證檢舉西瓜田的不法，若狀況仍未改善，不排除再度發動抗議；種植西瓜的業者都沒到場，所以沒有任何回應，由於種植區域屬私人土地，鄉公所會持續與業者溝通。

(中國時報)

勞工要平權 高雄爭設裁委會 新聞透視－罔顧民意 林市長才應…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。