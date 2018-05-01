泰雅文面紀錄片 國寶柯菊蘭見證

百歲柯菊蘭（左）是苗栗僅存文面國寶，出席紀錄片發表會時，一直緊握縣長徐耀昌的手。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣泰雅族耆老柯菊蘭是苗栗縣僅存的文面國寶，是泰雅文化跨時代的活歷史。縣府花2年時間拍攝《榮耀的印記─泰雅文面》紀錄片，記錄柯菊蘭與甫於今年初病逝的簡玉英，昨在後山梅園國小發表3分鐘菁華版，作為母親節獻禮。

縣府文觀局指出，文面是泛泰雅族獨特風俗，兼具傳統信仰與生命禮俗文化，也是部落貞節、成年及象徵英勇勤奮、技藝的標記。簡玉英今年初病逝後，只剩下柯菊蘭，花蓮則有賽德克族97歲林智妹，都是「國寶中的國寶」。

由於日據時代禁止文面，使這項特有表徵文化薪傳不易，縣府2年前委託人民工藝協會拍攝《榮耀的印記─泰雅文面》紀錄片，拍攝簡玉英與柯菊蘭日常生活和口說歷史，簡的驟逝讓團隊感到遺憾，拍攝剪輯工作已接近尾聲，全長約22分鐘。

登記1923年出生的柯菊蘭，族人說她晚報戶口5年，實際應已百歲，現住泰安梅園村。她說，日本人禁止文面前夕，擔任部落頭目的外祖父堅持依傳統文面，於是8歲時躺在穀倉中文面，但無法文3次，所以色澤較淺，目前她由大千醫院及外孫王伯元、外孫媳蔡秀琴照護。

縣長徐耀昌、議員黃月娥、潘秋榮、鄉長劉美蘭及地方人士昨受邀觀賞，見證文面歷史文化，柯菊蘭則全程緊握徐耀昌的手。

徐耀昌等人也和柯菊蘭一起切蛋糕、贈送紅包，提前為她歡度母親節。徐耀昌希望紀錄片喚起泰雅族人共同記憶，也呼籲全民更重視原住民文化。

(中國時報)

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