開發台南船屋 議員疑有詐

2018年05月01日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市南區黃金海岸船屋開發案會不會誤入賊船？3名議員昨天聯合質詢時，質疑承租的有戲數位是1人公司，還打著與代理市長李孟諺吃飯的照片吸金，5月底即將開幕現場卻空空蕩蕩，擔心市府步入台中市長林佳龍被騙的後塵。市府表示，下半年將正式營業。

黃金海岸船屋閒置20多年，已成為台南最大的蚊子館。去年市府辦理1、2樓委外經營，由有戲數位以每年權利金加租金73萬多元得標。議員李中岑、蔡淑惠、洪玉鳳昨天聯合質詢，指船屋從1993年迄今開發經費高達6億元，卻一直命運多舛；如今委外經營，這家公司到底是何方神聖？為何以跟李孟諺吃飯的照片吸引投資者，市府不要被利用成為詐騙案的共犯。

李中岑還說，她接獲檢舉，指有戲公司原在東寧路租屋，卻因積欠3個月租金，偷偷將公司地址轉到安南區，屋主還為此發律師函；如果這家青創公司這麼有名，為何網路找不到公司相關資料？市府是否負起監督責任？

事後，觀光旅遊局指出，得標廠商規畫未來將船屋打造成複合式商場，今年度下半年將正式營運，並以「海丸號」做為商場名稱，預計進駐物產館、便利商店、咖啡館、各式餐飲及旅遊服務業。目前船屋已通過消防檢查及無障礙空間審查作業，預定5月中點交給廠商。

有戲數位負責人林春蓉也說，該公司有5位股東，1位監察人，還有3名正職投保員工，屬正派經營，絕無違法吸金或詐騙等不法情事。同時，公司原先設置在台北市內湖區，專營人工智慧軟體開發，但想要返鄉貢獻，2016年遷回台南後，因租屋糾紛才將地址轉到安南區。

(中國時報)