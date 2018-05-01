停辦25年 公東家具展重出江湖

2018年05月01日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣私立公東高工木工科除了在國際技能競賽表現亮眼以外，過去每年更以家具展呈現出師生的汗水結晶，在停辦了25年後，該校決定於5月22日在台東美術館重新舉辦，其中以漂流木打造的木工家具，更展現台灣原生木材重生的風華。

公東高工校長藍振芳表示，58年前白冷會神父錫質平為了培養出「堅強的中產階級」， 引進瑞士等優秀技師創辦該校木工科及機械科，引進先進機械設備，並籌錢讓學生出國參賽，在15次國際技能競賽中奪回了12面金牌，當時每年的家具展更是地方一大盛事。

然而自1997年起木工科逐漸沒落，期間甚至停招了12年，就連家具畢業展也停辦了25年，直到6年前在嚴長壽鼓勵下復科，去年再度拿下睽違20年的世界金牌，藍振芳特別感謝以木工科主任張家瑞為首的老師們技術傳承，還有前任馬總統及現任蔡英文總統對技職教育的重視，讓公東高工的木工傳奇得以重現。

木藝中心主任張家瑞指出，此次展出以生活化家具為主，包含沙發、櫥櫃、桌椅等，有9成以上為天然木材，他感謝台東林管處提供紅檜、台灣杉等國產材，由於漂流木破損多，更能挑戰學生的技術，運用設計手法，將瑕疵轉變成視覺重點，也更符合此次的展覽「重生」主題。展期從5月22日開始，至6月3日止。

(中國時報)