停辦25年 公東家具展重出江湖

公東高工木工科將於5月22日重辦家具展，校長藍振芳說，總統蔡英文及前總統夫人周美青簽名的「放屁凳」也都將展出。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

台東縣私立公東高工木工科除了在國際技能競賽表現亮眼以外，過去每年更以家具展呈現出師生的汗水結晶，在停辦了25年後，該校決定於5月22日在台東美術館重新舉辦，其中以漂流木打造的木工家具，更展現台灣原生木材重生的風華。

公東高工校長藍振芳表示，58年前白冷會神父錫質平為了培養出「堅強的中產階級」， 引進瑞士等優秀技師創辦該校木工科及機械科，引進先進機械設備，並籌錢讓學生出國參賽，在15次國際技能競賽中奪回了12面金牌，當時每年的家具展更是地方一大盛事。

然而自1997年起木工科逐漸沒落，期間甚至停招了12年，就連家具畢業展也停辦了25年，直到6年前在嚴長壽鼓勵下復科，去年再度拿下睽違20年的世界金牌，藍振芳特別感謝以木工科主任張家瑞為首的老師們技術傳承，還有前任馬總統及現任蔡英文總統對技職教育的重視，讓公東高工的木工傳奇得以重現。

木藝中心主任張家瑞指出，此次展出以生活化家具為主，包含沙發、櫥櫃、桌椅等，有9成以上為天然木材，他感謝台東林管處提供紅檜、台灣杉等國產材，由於漂流木破損多，更能挑戰學生的技術，運用設計手法，將瑕疵轉變成視覺重點，也更符合此次的展覽「重生」主題。展期從5月22日開始，至6月3日止。

(中國時報)

開發台南船屋 議員疑有詐 黃適超選主委 挨批黨政不分

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。