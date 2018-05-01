黃適超選主委 挨批黨政不分

2018年05月01日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣副縣長黃適超登記參選民進黨宜蘭縣黨部主委，縣議員林成功4月30日批評，黃適超是政、黨不分，要求黃辭去副縣長。對此黃適超回應說，黨務、政務不一樣，且外縣市也有副縣長兼任主委，不會有影響政務的問題。

民進黨宜蘭縣黨部主委改選有醫師黃建財、黃適超登記，5月27日黨員投票，林成功昨表示，台灣是民主先進國家，行政機關公務人員不可以參與地方黨部選舉，選舉後又把黨的黑手伸進行政機關。

林成功指出，議員基於監督職責，請黃適超辭去副縣長職位，再好好去參選黨部主委；現有10名議員連署要求黃辭去副縣長，要選主委還是當副縣長，應該要二擇一，不然怎兼顧？當副縣長兼任主委是不負責任的事情。

黃適超認為，黨務與政務不同，既不會有無法兼顧，也沒有黑手問題，他已經登記完成，競選資格完備，他在任縣議員時也兼任主委，外縣市有前例，如屏東縣、台南市等，也是副縣長、副市長兼任主委。

黃適超還說，過去他擔任主委期間，如水利會長等選舉，接連告捷，會想選主委是想做好輔選工作，與是否布局立委選舉無關；民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，政黨歸政黨、公職歸公職，這是兩回事，且黃適超是政務官，並非事務官，副手擔任主委在政界早有先例。

(中國時報)