迷彩小賣店 喝咖啡看海賞鳥

2018年05月01日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

栗喉蜂虎是金門最受矚目的夏候鳥。（李金生攝）

曾經是金門海防第一線據點的慈湖三角堡，已經由金門國家公園管理處規畫成濱海景點。坐在堡頂籠罩偽裝網，新開張的迷彩小賣店，可一邊啜飲咖啡，瞭望一水之隔的大陸廈門，還可與有「夏日精靈」之稱的夏候鳥栗喉蜂虎，來一場璀璨繽紛的海邊約會。

卸下扼守海岸軍事任務，搖身一變為遊憩景點的慈湖三角堡，今天正式營業的賣店仍有濃濃的「戰地」風情。金管處用心規畫非固定式的小賣亭，搭配迷彩及偽裝網，完全融入周邊環境及軍事意象，營業時間最晚到深夜10點，讓遊客在觀賞金廈海域夕陽餘暉，或廈門亮麗夜景之餘，也有一處沉澱心情的好地方，預期將是夜遊金門的新亮點。

就在4、5月間，這個南風輕拂的初夏季節裡，每年約有2000至3000隻來自東南亞，台灣地區僅金門才有的夏候鳥「栗喉蜂虎」翩翩飛來。其中，有一大群在金管處於三角堡前沙地營造的人工巢區，開始牠們養育下一代的新生活。

佇立清爽海風中的遊客，可近距離觀賞披著一身亮麗彩衣，金門限定版的栗喉蜂虎在巢區挖洞築巢、求偶、產卵和育雛，也可看到被譽為「空中捕手」的牠們追逐蝴蝶、蜻蜓和蜜蜂等昆蟲，努力向心儀的雌鳥獻殷勤，十分賞心悅目、精采有趣。

金管處長謝偉松表示，未來將持續以賣店、民宿或其他適合方式，活化再利用接管的軍事營區，結合生態旅遊來活絡地區經濟，進而帶動聚落遊憩服務型產業的發展，提供遊客更多元的旅遊體驗。

(中國時報)