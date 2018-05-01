鄭光哲炮轟民調取樣失衡

2018年05月01日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市安平、南區市議員初選民調公布，失利的鄭光哲昨日痛批民調取樣離譜，指南區選民數是安平區的2倍，但3家民調公司在安平抽取的樣本數，竟然全都是南區的將近3倍，即使加權安平占比也是南區的2倍，明顯不利南區在地選將，要求黨中央開放參選。市黨部主委顏純左指出，市議員初選民調屬於中央黨部的職權，希望黨中央能針對鄭光哲提出的質疑詳細說明，讓人能心服口服，以利日後的大選。

民進黨台南市議員第9選區（南區、安平區）初選共有7人登記，預定提名4席，包含1席婦女保障名額，現任市議員呂維胤、林士傑、現任市議員李文正之子李啟維、前市議員周明德女兒周麗津4人均可望獲得提名。

「我初選結果失利就認輸，但不能惦惦地認輸！」獲支持度11.54％的前立委許添財國會辦公室主任鄭光哲表示，南區人口數約12萬5000餘人、安平區是6萬6000多人；按理說，民調抽樣數南區與安平區應是2比1才符合比例原則。

不過，鄭光哲拿出黨中央提供的3家民調公司抽樣資料，直指安平區精湛的抽樣數是917筆、公信力959筆、典通945筆；南區精湛是329筆、公信力312筆、典通317筆，3家公司在2區的抽樣比例接近，安平區約占7成5，南區僅有2成5，即使經過加權，安平區的抽樣比例也高達6成6，依舊是南區3成3的2倍，明顯偏重安平。

「實在太離譜了！」鄭光哲質疑，1家民調公司樣本數失控是幸運；2家失控是巧合；3家失控，就有待社會公評。一個正常的民調抽樣，不可能出現如此巨大的失衡，更何況3家民調公司幾乎同時出現離譜取樣，這裡面到底發生什麼事？他要求黨中央給個說法。

台南市副議長郭信良也到場聲援認為，此一問題黨中央的確應該要給個明確的解釋，否則難免讓人家猜疑。

鄭光哲強調，既然民調抽樣被質疑不公平，他要求黨中央對台南市第9選區議員選舉開放參選；至於他是否會脫黨參選？他會視黨中央對此事有無合理說明而定。

(中國時報)