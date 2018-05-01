登革熱快篩試劑 北市放寬使用

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中國時報
／台北報導

即將進入登革熱流行期，台北市今年目前有12例確診案例，皆為東南亞境外移入，北市衛生局為確實掌握疫情，縮短登革熱確診通報，今年除增加快篩醫療院所到42家，同時放寬快篩試劑使用，凡出現登革熱類似症狀，經醫師評估後即可快篩，半小時內確認結果，方便又快速。

每年5、6月是登革熱流行期，去年至今年4月共79名確診病例，本國籍48人、外籍旅客31人，衛生局分析，部分個案發病日到就醫通報有7人超過3天，民眾輕忽症狀未就醫2人、醫療院所未即時診斷通報5人，衛生局今年將強化快篩列為防疫重點。

衛生局疾病管制科長陳少卿指出，過去使用登革熱快篩試劑地點較少，且需符合登革熱至少2項以上症狀，今年除快篩點增加到42家醫療院所，並放寬快篩試劑使用條件，若近期曾前往東南亞國家，且出現發燒、頭痛、肌肉痛等其中的1個現象，透過快篩可在30分鐘內快速診斷，避免疫情擴散。

針對境內防疫部分，北市公告自5月1日起，公私場域管理人應主動清除室內外積水容器，防止病媒蚊孳生，違者將開出改善通知單，逾期未改善將處3000至1萬5000元罰鍰，衛生局去年共開出135張改善單，2件未改善開罰。

衛生局提醒，民眾若前往東南亞等登革熱流行國家旅遊、洽公，應做好防蚊措施，並於回國14天內自主健康管理，若出現頭痛、發燒、肌肉痛等登革熱相關症狀，應立即前往登革熱快篩標章院所就醫，並告知醫生旅遊史、活動史，落實登革熱疾病防治。

(中國時報)

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