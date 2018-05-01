鐵人夢語－家長請跟上新課綱的腳步

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中國時報
李萬吉

12年國教課綱1年多後將正式上路。然而許多家長對這個重大變革還是毫無概念，不知道孩子將來要面對什麼樣的學習改變。甚至多數現在國二的家長，還沒意識到孩子將是面對高中新課綱的第1屆學生。

有人說，這次的12年國教課綱，會是教改最接近成功的一次，因為從課程彈性到大學考招制度，都有一定程度的連結，讓適性揚才的理想更有機會實現。更關鍵的是順應考試領導教學的慣性，從國中會考到大學學測的考題，都明顯朝「素養導向」的命題方式演變，這將有效支持（或逼迫）教育現場的老師好好重視「素養導向教學」這件事。

最近大考中心也發布了107年學測考後成績分析，考生在長文閱讀的題目得分不但沒有下降，還比一般題型高出百分之十，而跨領域題型也沒有形成答題障礙，離島與偏鄉縣市的高分組學生，甚至比往年明顯增加。跨領域的素養導向題型並未加大城鄉差距，應可消除許多人的疑慮。

素養導向的學習包含了知識、能力和態度三方面，和過去只重視知識和能力的教學有很大的不同，學生不僅需更多資訊蒐集、分析、判斷、推論的訓練，還要有多跨領域整合應用和探究實作的能力。這樣的學習樣態會比以往更為複雜，教學設計也將更為困難，然而這是老師必須面對的挑戰，也是無法逃避的責任，因為這些素養的累積，才是孩子們面對未來競爭必備的生存要件。

40年來光纖傳輸速度已進步了超過187萬倍，世界變化之快速已超乎想像，我們豈能還用10、20年前的經驗，套用在孩子未來幾年的學習上？新課綱雖箭在弦上，但改變其實已開始，家長的觀念得趕緊跟上！（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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