清運農業廢棄物 大林暫緩收費

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣大林鎮公所欲推動農業廢棄物代清除收費制，因事前未與基層充分說明，收費標準和金額遭質疑不符常情，引發農民反彈，公所清潔隊昨日解釋發文給農民是告知接下來的行政作為，在未取得共識下，絕不會貿然收費，但是鑑於部分鄉鎮已推行一陣子，公所清潔隊也強調收費制是趨勢，會慢慢建立起農民的觀念。

近年來為杜絕露天燃燒，太保市和水上鄉都擬定代清運廢棄物收費辦法，送代表會審訂後實施，其中太保市以溫室設施農業廢棄物為主，像是番茄藤、瓜果藤或附掛塑膠網等，都列入管理辦法，太保市清潔隊長秦丕桓透露，2年來公所已清運122.82公噸的農廢物到焚化爐，成效還算不錯。

秦丕桓說，公所以每公噸1500元基準，超過以每公斤1.5元計價方式向農民收取處理費用，最早鎖定溫網室農廢物，現已擴大服務到一般農作廢棄物也收，雖然使用對象仍以產銷班為大宗，但是一般農民或是民眾的詢問度也不低，顯見農民接受度愈來愈高。

為響應環保局政策，大林鎮公所也計畫實施農廢物代清運收費制，日前陸續透過垃圾車隨車人員發送一紙收費標準給民眾，卻因1噸收費2000元，又未具體說明施行時程，遭農民批是巧立名目。

蔡姓鳳梨農表示，俗稱的「鳳梨布」是種鳳梨基本耗材，但1甲地鳳梨田產生的鳳梨布連百公斤都不到，公所的收費標準太高，造成農民負擔，經農民反映後，公所清潔隊表示會暫緩實施，待取得多數共識再來推動。

(中國時報)

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