加工出口區首家 日月光控股掛牌上市

2018年05月01日 04:11 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

由日月光與矽品兩家公司合組的日月光投資控股公司4月30日正式掛牌上市，是加工出口區有史以來第1家的控股公司，加工處長黃文谷表示，未來將透過單一窗口、租稅優惠、設施完善、通關便捷及專案輔導等政策，提升加工區產值並推動產業升級轉型。

日月光集團昨天選在集團發跡的高雄K1廠舉辦投資控股公司的揭牌典禮，加工出口區電機電子公會理事長沈塗津、高市經發局副局長鄭介松、楠梓區長黃順成均出席見證日月光集團新的里程碑。

日月光投資控股公司登記資本額為500億元，實收資本額為437億元，預計投資額更高達3644多億元，控股公司將有效整合集團內部資源，達到後端整合、前端專業分工的效益。

日月光高雄廠總經理羅瑞榮致詞表示，配合控股公司的上市期程，必須在相當緊迫的時間內完成投資審查、2次公司變更登記及1次設立登記，感謝加工處的大力協助，不到3天就完成3次公司登記作業，大讚單一窗口便捷服務。

全球半導體產業有大者恆大的趨勢，面對紅色供應鏈威脅，台灣必須朝向「強強結盟」以維持技術領先的優勢。

這次合併日月光是以每股普通股換發新設控股公司普通股0.5股，矽品每股普通股換發現金新台幣51.2元對價，並以每股89元重新掛牌。

(中國時報)