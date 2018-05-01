水冒彩色泡泡 學童看傻

2018年05月01日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

科技部主辦「台灣科普環島列車」昨日開到新北市，要讓學童從遊戲實驗中找到科學樂趣，教育局邀請202名偏鄉國小學童到場，先在市民廣場實做3種化學實驗，再到板橋車站觀看大學教授主持「銀鏡反應」化學實驗，學童們看著反應器瞬間鍍上一層金屬銀，驚呼連連。

科技部從2016起推動台灣科普環島列車，將科學知識與實驗帶到全國各縣市，廣邀各縣市國中小學生親手做科學，新北市府教育局30日邀請偏鄉國小學童來到市民廣場，在淡江大學科學教育中心人員指導下，體驗製作「一錠乾淨」清潔錠、螃蟹泡泡實驗、製作「幸福彩鹽」等3種與生活密切相關的科學實驗。

同學試驗各種化學反應，看著瓶中平淡無奇的透明水、油，混合加入色素與發泡錠後，瞬間疊出一層層彩色泡泡，宛如螃蟹吐出泡泡，學生驚呼連連，直呼「怎麼會這樣」、「好好玩哦」！

科普列車不久後從台北市載來150名國中小學生，與新北市202名學童齊聚現場板橋車站地下一樓臨時實驗室，觀看淡江大學理學院長周子聰、教授潘伯申示範運用葡萄糖、銀錯合物溶液產生的「銀鏡反應」，接著大家搭乘科普列車前往下一站桃園市，迎接另個科學闖關活動。

新北市教育局副局長黃怡說，希望藉由淺顯易懂科學實驗，了解科學貼近日常生活，激發學童對科學的興趣。

(中國時報)