塵封1世紀學籍冊 南寮國小憶當年

新竹市南寮國小本周末將舉辦100周年校慶，學校特別陳列出新竹市自日據時期來保留最完整的學籍資料。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市南寮國小將於5日舉辦100周年校慶，學校特別陳列塵封1世紀的卒業生學籍簿、台帳（名冊）和成績表綴（成績紀錄），南寮國小教師彭東烈一家4代都是校友，爺爺更是第1屆畢業生，看到學籍冊中爺爺的名字，當場感動不已，直說：「這真的太珍貴了！」

彭東烈在南寮國小服務近20年，也是第31屆校友，爺爺、爸爸、孩子一家4代更是「學長、學弟」。他說，這次百年校慶募集歷史文物，曾聽奶奶提及爺爺彭群是第1屆校友，找出封存近百年仍完好的爺爺卒業證書（畢業證書）、皆勤證（全勤證明）、賞狀（獎狀），即使爺爺、爸爸都已過世，但仍能感受到他們曾在南寮成長的歲月痕跡。

南寮國小教務主任劉麗娟表示，一名1944年至1997年間服務於南寮國小的蔡老師，將每屆學籍卒業生學籍簿、台帳和成績表綴整理成冊，並包上塑膠膜避免資料受潮毀損，退休後再由歷任註冊組長繼續保存，逐漸將這些從日據時期至今的學籍資料完整保存，是學校歷史的最好見證。

校長李佳穎指出，南寮國小創立於西元1918年，學生入學後，老師會為學生登錄姓名、出生日期、監護人、住址和入學日期等基本資料，並逐年增列學生每年學習成績、操行表現、身高、體重與健康檢查結果，畢業時收錄在卒業生學籍簿中，修業完成的學生會被記錄於台帳中，成績也記錄在成績表綴，這種保存學生資料的習慣傳承至今，成為南寮國小的傳統。

(中國時報)

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