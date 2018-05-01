玩桌遊 找回新店記憶

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中國時報
／新北報導

桌遊已成為時下年輕人休閒娛樂之一，新店區中山里長潘威志等人有感都市變遷，許多老舊古厝、文化流失，與志工們一起設計「新店十四張地區」桌遊，今年更入選參與式預算補助，會將桌遊量產，擴大舉辦5場桌遊大賽，讓民眾透過桌遊了解新店文化。

潘威志說，新店十四張是新店最早開發的地方，有百年歷史，由於捷運、央北地區開發，百年古厝及文化消失，年輕人逐漸淡忘新店的在地歷史，因此，去年與志工一起設計桌遊，要讓民眾找回對於新店消失的記憶。

潘威志說，桌遊企畫入選市議員陳儀君舉辦的第2屆參與式預算，獲得補助50萬元，今年會將桌遊內容再升級，連結周邊社區與校園鄉土教材，桌遊開發完成後，將深入校園、社區推廣，免費贈送給學校，另外，將舉辦5場有獎品的桌遊大賽，讓更多人了解新店。

桌遊命名為「隔壁村的太太想要搭捷運到市區逛逛」，地圖上有「新店十四張地區」發展的重要建物，以及文化特色。志工們強調，都市變遷，傳統古厝成為一棟棟高樓大廈，但不能忘本，儘管歷史建物已不復見，但有責任讓下一代了解新店百年的發展史。

陳儀君表示，透過桌遊方式與鄉土教學結合「寓教於樂」，許多在新店土生土長的孩子，卻不了解自己的家鄉演變，透過桌遊方式，不僅增加孩子們的學習興趣，更潛移默化加深他們的印象。

(中國時報)

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