老屋勞動營 打造修復生力軍

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市保存老屋政策獲文化部大力支持，文化局與都發局攜手合作，都發局加碼老屋補助項目，文化局再辦「老屋勞動營」，培養老屋修復生力軍種子人才，共同營造社會重視老建築的氛圍。

老屋透過修繕保存不僅能復原風貌，還賦予空間新機能，活化成為創業基地。高雄市政府早在民國104年起就啟動老屋保存計畫，今年特別把文化部計畫結合都發局補助方案。

文化局表示，只要是民國60年以前興建完成，具有歷史、文化、藝術價值私有建物，就有機會獲得建物修繕、室內裝修、老屋修復技術、培力課程等多元補助。若選擇老屋開店，甚至投入老屋創意商品開發，也能獲得補助。

文化局長尹立表示，老屋保存是城市記憶的延續，推動文化資產保存更需要長期的深耕。今年暑假將續推「老屋勞動營」，邀請相關科系學生實際住在老屋作為體驗重點，透過住老屋、修老屋，感受老屋韻味，搭配相關課程設計與DIY體驗。

「老屋勞動營」同吃、同住、同勞動的12天活動，包括房屋狀況評估、傳統與環保建材賞析、植栽綠美化、簡易修繕、走讀老建築等。文化局期盼有助於提高未來投入保存老屋意願，也為老屋修復培養人才。

市府未來也將陸續舉辦私有老建築保存再生計畫補助說明會、修繕工作坊等其他周邊活動，並出版老屋專書。

(中國時報)

尋人高手相助 姊弟失散33年重逢 地方掃描－海釣客溺斃 業者涉業…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。