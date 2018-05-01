老屋勞動營 打造修復生力軍

2018年05月01日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市保存老屋政策獲文化部大力支持，文化局與都發局攜手合作，都發局加碼老屋補助項目，文化局再辦「老屋勞動營」，培養老屋修復生力軍種子人才，共同營造社會重視老建築的氛圍。

老屋透過修繕保存不僅能復原風貌，還賦予空間新機能，活化成為創業基地。高雄市政府早在民國104年起就啟動老屋保存計畫，今年特別把文化部計畫結合都發局補助方案。

文化局表示，只要是民國60年以前興建完成，具有歷史、文化、藝術價值私有建物，就有機會獲得建物修繕、室內裝修、老屋修復技術、培力課程等多元補助。若選擇老屋開店，甚至投入老屋創意商品開發，也能獲得補助。

文化局長尹立表示，老屋保存是城市記憶的延續，推動文化資產保存更需要長期的深耕。今年暑假將續推「老屋勞動營」，邀請相關科系學生實際住在老屋作為體驗重點，透過住老屋、修老屋，感受老屋韻味，搭配相關課程設計與DIY體驗。

「老屋勞動營」同吃、同住、同勞動的12天活動，包括房屋狀況評估、傳統與環保建材賞析、植栽綠美化、簡易修繕、走讀老建築等。文化局期盼有助於提高未來投入保存老屋意願，也為老屋修復培養人才。

市府未來也將陸續舉辦私有老建築保存再生計畫補助說明會、修繕工作坊等其他周邊活動，並出版老屋專書。

(中國時報)