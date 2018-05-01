蔡政府嫌熱點不夠熱嗎

2018年05月01日 04:11 中國時報 陳建仲

國防部長嚴德發在立法院專案報告坦承，台海確實將取代朝鮮半島成為區域熱點，而共軍遠海長航將不斷實施，對我國防形成壓力，國軍實施漢光34號演習以為因應。然而，越來越多軍事及戰略專家們正審慎推估，台海爆發第4次衝突的可能性。值此敏感時刻，我方絕不能也不應將兩岸軍演視為對尬、比拚，泛綠營尤其應自我教育與約束，展現成熟因應危機的能力。

兩韓領導人在板門店歷史性的會晤，為朝鮮半島去核化和兩岸簽署和平協議帶來曙光。但兩岸情勢自閣揆賴清德拋出「三方面、六具體」務實台獨說後，對岸接二連三軍演加軍機繞台，而且直接挑明就是衝著「賴清德們」而來，文攻武嚇一波強過一波。陸委會多次抨擊對方挑起兩岸及區域的緊張，台灣人民與政府不會接受；國防部也採取相關因應作為，反制對岸的軍演。

今年的漢光演習是依據去年國防報告書揭示「濱海決勝、灘岸殲敵」新的戰略構想，以當前敵我戰略作驗證，不再以2025年或未來作場景，顯示國防單位確實意識到台海情勢新的危機。嚴德發說我方「重層嚇阻」的戰略，包括海上與地面，陸軍最近提出M1A2戰車採購案，屬於地面嚇阻最關鍵的戰力，是「濱海決勝」最後一線，國防部最快年底可對美國正式提出採購案。

問題是，兩岸軍力懸殊越拉越大，對岸軍費更是我方的16倍之多且逐年增加，台海的海、空優不但已被對岸掌握，解放軍機艦繞台常態化，隨著對岸國產航母下水海試、各類新型戰機、艦艇和導彈的加速列裝，軍事準備日益充分，台海均勢已因中共軍力的崛起而改變。兩岸如對尬軍備、軍演，不但對我方不利，而且徒然使對立升高，增大擦槍走火的高風險。

儘管對岸軍演針對性驟增，但泛綠營卻有另類解讀，認為美國總統川普對中政策轉向強硬，北韓危機解除後，美國就能空出一隻手「用力」對付中國。尤其前後任太平洋艦隊司令都對中強硬，美國國務院也表示美方關切大陸日益增強的軍事能力和戰略意圖缺乏透明，反對任何改變現狀的片面行動；美軍隨即有兩架B-52戰略轟炸機飛近大陸廣東沿海，證明美國不會坐視北京武嚇台灣。但這顯然是錯誤的認知。

大陸領導人習近平多次重申，對台工作追求心靈契合和和平統一，國台辦主任劉結一也強調軍演是「為了捍衛祖國主權和領土完整」，兩岸目前沒有武統的問題，沒有必要升高軍事對立，但前提是泛綠營不能誤判對岸的反獨決心，硬拖台灣人民下水。美方加強美台關係只會在美中關係的大框架下做微調，華府已經意識到台海危機正在醞釀，不致於在美、台官方高層交流和軍售問題上，過度觸犯北京的底線。

北京對民進黨執政意圖的高度不信任和敵意飆升，不會給台灣「選舉假」，讓台獨利用選戰造勢操作。中俄海上聯合軍演、朱日和演習6月後即將登場，民進黨政府應成熟應對，不應再搞出官方通訊社發文譏諷對岸軍演的失格報導，或是「製造」高達7成台灣青年願為台灣而戰的類似自嗨民調，徒然讓兩岸危機加深。（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)