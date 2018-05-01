學測求公平 15級分制已不夠用

2018年05月01日 04:11 中國時報 林建甫

最近一群朋友的聚會，大家不約而同都在抱怨帶小孩轉戰各大學進行推甄的過程。我們老一代參加過大學聯考，比較子女這一代的甄選，我們覺得升大學的壓力並沒有減輕，考試仍然決定一切，而且現在的制度並沒有比較公平。多元入學，變成多錢入學。三級貧戶絕不容易上好的大學。更嚴重的是考試這把量尺，15級分制比起以前的原始百分制也高明不到哪裡去。由於目前的制度牽涉問題很多，我就集中在量尺與級分問題的討論。

級分制立意良善，將各科考試原始分數轉為模糊化的級分，擺脫分數斤斤計較的悲哀。15級分制的作法先將原始分數依高低排名，以最前面1%考生的原始平均分數除以15作為該科的級距；原始得分0分者為0級分，每增加1個級距，增加1級分，最高為15級分。例如前1%考生平均分數為90分，90除以15得出級距為6，因此原始分數0.01分至6分為1級分，6.01至12分為2級分，依此類推84.01至100分就是15級分。級分制的標準化差距，也矯正考科難易不同產生的偏差。當年的聯考，某一科太簡單或太難，大家都拿相對的高分或低分，造成總分受該科影響很大，搞混了考試的鑑別度。

但現在的15級分制，還是有很多問題。首先，每一個級分的影響力變大，1個級分可能代表幾千人，鑑別度就很有限。其次，原始分數位於兩級分間隔附近，差距反被拉大。以前述例子為例，若有2考生其中1人考了84分，另1個人考了84.01分，結果前者是14級分，後者為15級分，原本只差0.01分，但在級分制下卻差了1個級分，公平性變差。

再者原始分數如出現明顯的集中，級分更無法分出高下。104年度國文頂、前兩標，竟然同為13。頂標位於第88百分位數之考生，前標是位於第75百分位數之考生，這表示前25%的考生都沒鑑別度。又例如大多數人分數集中在高分區，此時級分能反映的資訊也很少。例如從過去10年學測級分分布來看，國文、英文及社會科的高標大多落在13級分，均標都落在10至11級分，底標在7至8級分，換言之，大多數人的分數集中在7至13級分之間，只用7到8個級距要區分所有考生的程度，無疑是相當困難的事。即便是分布較為平均的數學及自然2科，要在15級分下區分考生的程度，也不是容易的事情。

而且如果倒楣的人每科都差一點可以躍上更高級分，那5科就差了5個級分，就落到很後面的志願。報上有1個案例，105年學測5科原始分數，總和為580分，滿級分之原始分數最低分，加總約為495分。若甲生各科表現平均都過門檻，總分496分，總級分即為75分；乙生總分505分，4科略低於15級分門檻，1科高過門檻甚多，卻僅得71級分。乙生原始總分較高，級分卻遠不如甲生，校系選擇落差極大，難以令人心服？

現在的甄試入學，第1階段的篩選步驟全是依靠級分，先是檢定篩選，其次是倍率篩選，再透過加權計算將總級分比序挑人。但級分本身的鑑別度都有問題的情況下，又要加權放大，會造成更不公平的結果。而學校以此舉才，真是盲人騎瞎馬，不知何去何從。

級分是一種標準化的量尺排序。量尺越粗，就越難細量。民國84年學測開辦，當時甄選名額極少，各科滿分為10級分，足以應付篩選所需；到了88年以後，甄選名額日益擴增，為了滿足篩選需求，滿分增為15級分。現在學測申請入學占6成多，指考分發只剩3成多。看似「學測制度」成效彰顯，但其實很多的高中表示，是愈來愈多的高三生不想熬到指考。先求有學校念、入學再轉系或重考。因此級分的量尺應該更細。

現在級分的標準化用分數等距切割，因試題難易不一，每年分數起伏不定，造成各級分人數不均，也造成篩選的困擾。級分標準化也可用人數切割，讓各級分的人數固定，這樣的排序更有意義，也就不會受考題難易影響。

縮小量尺，每科30級分、50級分，甚至恢復100級分都可以。畢竟大學入學考試在台灣還是社會非常重視的關卡，一個有鑑別度的考試，公平公正，還是大家期待的。

（作者為台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授）

(中國時報)