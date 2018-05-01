教育湮沒在荒煙蔓草中

2018年05月01日 04:11 中國時報 張瑞雄

教育部新官上任，不管三七二十一就「拔管」，如今回想，前部長潘文忠還有點知識分子的風骨，不敢在沒有法源依據下強行迎合上意，下台前他特別說了一段話：「教育者要做到三件事，不說假話，不做假事，並不斷對話以身作則。」人之將下台其言也善，而且不以人廢言，潘部長總算說出內心的良心話，可惜後人贊而不鑑之，以致後人復哀後人矣！

教育部的拔管聲明只有疑慮，沒有顧及法律，這算不算說假話、做假事？教育就是要追求真理，要追求真理就不能說謊作假，傅斯年先生擔任台灣大學校長時強調老師和學生要「不扯謊」。他說科學家扯謊，不會有真的發展；政治家扯謊，必然有極大的害處；教育家扯謊，最無法教育人。

教育更要兼容並蓄，不要有偏見。民國初年蔡元培先生主持北京大學時，聘老師完全以是否有學問作考量，不問他們思想派別、年齡、資格和國籍。例如當時政黨就有帝制復辟派、新帝制派、國民黨派和共產黨派。就史學而言，有信古派和疑古派。就文學而言，有文言文派和白話文派。但無論何種學派，苟言之成理，持之有故，尚不達自然淘汰之命運者，雖彼此相反，皆悉聽其自由發展。亦即蔡元培校長完全遵循思想自由的原則，採兼容並包主義，不會因為你政治不正確就刁難不聘。北大學術能夠蓬勃發展，人才輩出，是因為蔡元培奠定了良好的基礎。

教育主要是為國家培養人才，而且是有氣度和才識的人才，國家用人也應用這種人才。五代史中有段話說：「若不採其言而觀其行，審其意而察其忠，則何以見器略之淺深，知任用之當否？」如果政府以親疏遠近和黨派是否相同來任用人才，不去問能力是否足夠，不考核過去，對爭議閉耳不聞，大家看在眼裡，教育再怎麼努力來培養有器識的人才都沒有用。

當然，政壇上的假話假事更多，例如曾說要永遠退出政壇的人卻仍然活躍；要吞曲棍球的，在神明前發過誓的，承諾不調漲電費的，說自己在大陸授課不收鐘點費的，都可說話不算數，凡此種種例子，都讓教育現場更加困難。美國總統的某對顧問夫婦最近就因貪戀高薪和名位，但卻又同時在推特上暗示說自己鄙視川普，這種政治雙面人讓美國人看不起，但台灣有更多這種人。

看看世界大勢，大陸最近舉辦首屆數字中國建設峰會，企圖在數位經濟的浪潮中領先；中美為5G網路的發展掀起貿易戰；南北韓領袖剛舉行高峰會談和平和合作，世局變化快速。反觀國內，朝野拚年底選舉；高談轉型正義，街頭卻時有陳情抗議；大學龍頭沒有正式校長，教育部長得時常深夜發澄清聲明；至於國家的教育、科技、建設和未來，都已湮滅在政治荒煙和經濟蔓草中，沒人注意和關心。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)