2018年05月01日 04:11 中國時報 陳麗玲

對於教育部違法濫權不予聘任管中閔為台大校長一案，身為法律系校友，除了聲援，期待母校能如同龍應台呼籲的「抵抗到底」之外，建議校方不應顧忌教育部的補助，要積極地以法律訴訟行動，死守「大學自主」這座「四行倉庫」。

民國82年12月17日《大學法》公布第1條第2項「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權。」並同時公布第6條大學校長遴選兩階段的規定，此乃正式賦予「大學自治」的法源基礎。但因選制仍未完全達到「大學自治」目標，故再修法研議，以94年12月13日為分水嶺，之前的公立大學校長產生的程序由學校與教育部的「兩階段遴選」改為之後的「一階段」，並經100年及104年修改為「經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之」，由該修法之密集可知社會對大學校長聘任程序的重視。

由上述修法歷程可明白解釋此次教育部「拔管」確實違法，因為教育部僅有聘任的權責。但教育部拔管理由卻稱，此次「遴委會委員及被推薦人有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，台大亦未善盡幕僚單位應有之責任」，顯然為文青式公文。

首先，管中閔道德上有何瑕疵、經濟法律上有何重大利益未迴避、幕僚及遴選委員會有何未盡責、造成何種偏頗及不公平，根本無具體事證，此種「違反行政處分明確性原則」的處分已經違法。且《大學法》第9條有規定校長選出及聘任期間，教育部卡管長達3個多月的行政怠惰，應論以瀆職罪。更甚者，潘文忠部長突然請辭，新任部長只上任不到1周，竟可於周五下班後發布新聞，可見該處分決定之粗糙。

建議台大應於收到處分書30日內提起訴願，若訴願遭駁回，應於2個月內向台北高等行政法院提起行政訴訟。此外，還需要併同《行政訴訟法》第298條第2項「於爭執之公法上法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。」向台北高等行政法院提起「定暫行狀態之假處分」，才能及時有效保障其權益。

聲請假處分的內容應為「於行政救濟確定前，教育部應聘任管中閔為台大校長」，此除可避免台大及管中閔於漫長的行政救濟程序確定前，學校因無校長，導致無法及時有效作為重大決策，造成校務推展的重大損害外，亦可避免管獲勝訴後可能因任期屆滿而無法實質擔任校長職務的重大損害。

台灣何其有幸，前3任民選總統都是台大法律系畢業，又何其不幸，法律系的總統竟然知法、玩法、弄法。台大人，你怎能不生氣！

（作者為律師）

(中國時報)