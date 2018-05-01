2018年05月01日 04:11 中國時報 盧佳宜

六福旅遊集團在4月中發出聲明，將於今年12月底結束六福皇宮，主因是無力負擔每年調漲的租金，事實上，六福皇宮去年營收13億元，在全台127家觀光飯店名列第10，住房率平均67.75%，營運績效並不差，選擇結束營業，除了房租問題之外，恐怕也是對觀光產業的未來感到悲觀。

根據觀光局統計，去年來台旅客雖破千萬，來到1073.9萬人次，但不少為過境、外勞的數字，因此，觀光旅館住用率從2015年69.28%，2016年66.45%，2017年64.84%，逐年下滑，商務客更從2008年的88萬人次減少至2017年74萬人次，而這些都是真正有消費力的旅客。

此外，國內旅館歷經金融海嘯，2010年跌到谷底的3150家，日後因景氣回溫加上陸客來台利多，業者加速拓點，2015年達到3422家，隔年達到3702家，即使因為兩岸關係急凍導致陸客縮減，也難以停下興建中的建案，使得2017年來到3979家的歷史高峰。簡單來說，飯店越開越多，旅客越來越少，僧多粥少的情況之下，對觀光產業當然是全面性的影響。

筆者日前與家人出遊，正巧看到前方遊覽車上貼著標語，右邊寫著政府的無能、左邊則是家人的擔心，中間「走車甘苦郎 政客似豺狼 交部護財團 踩死甘苦郎」，字字句句訴說著運將沉重的心聲。

面對觀光產業淪為觀光慘業，民進黨政府難辭其咎，與其寄望兩岸關係的改變，不如從危機中找機會。首先，除非是自有資產，租金都是飯店經營成本的一大項目。根據內政部房價趨勢分數，在2013年上半年達到最高136.3（分），之後就逐步下滑，2014年跌破100（分），至今尚未回到100分，代表看跌者比例多於看漲者。因此，飯店業者可審慎評估發展性、衡量自身能力，設定租金上限與房東談判，在雙方都可接受的範圍之內建立共識，創造雙贏的局面。

其次，根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到14%是「高齡社會」，台灣在今年3月正式邁入「高齡社會」。即便目前市面上已有許多銀髮族商品，但仍有過半數的銀髮族認為，很少見到滿足需求的產品或服務，若能掌握銀髮族的需求，提供專屬的旅遊服務，客製化經營，不怕沒有市場。

最後，台灣觀光最令人扼腕的地方就是沒特色，一窩蜂蓋天空步道、夜市，賣的東西都差不多，若不具獨特性與差異性，最後只能以低價搶市。因此，飯店應深耕在地文化，找出無可取代的特色，建立獨樹一格的品牌形象才能有效吸引旅客。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)