護警消 別再讓和平鴿淪忍者龜

2018年05月01日 04:11 中國時報 主筆室

這真是警消人員大不幸、令人悲痛又悲憤的1周！桃園平鎮工廠發生大火，造成5名勇消殉職；幾天前，反年改團體與警方爆發嚴重衝突，造成多名警員受傷；再推前兩天，兩名國道警員攔檢執勤時，在路肩被大貨車從後追撞，慘死殉職；而同一天，有數千名退休警消公教人員，為抗議蔡政府年金改革造成的「警不如軍」，持續發起「警消不服從」激烈抗爭。

這幾個場景幾乎是緊連著發生，僅1周內就有7名警消殉職、近百名警消受傷，引發社會的震撼與關切。從在職到退休，原本以除暴安良、搏火救人為職志的警消人員，為什麼竟會變得如此悲情不堪？

對於7名警消人員的枉死與殉職，從總統到主管官署都強調會從優撫卹，徹底檢討，改革問題，不再讓憾事重演。儘管這是亡羊補牢，但勇消與員警用生命換來血的教訓如果能夠真正受到重視與落實改善，也算足以告慰犧牲者英靈，就怕事件風頭一過，依然因循故我，讓處於高危險的警消工作繼續淪為一連串口水檢討下無辜的試驗品。

事實上，警察與消防員因為深入社會基層、與民眾生活關係最為緊密，從打擊犯罪、維護治安、交通秩序、救災防護，到做好「人民保姆」幫助人民各種大小生活雜事，在絕大多數非戰爭的承平時期所承擔的危險絕對比軍人為高，工作壓力與負擔當然也比軍人為重。可是在蔡政府評估軍警對國家的重要性與貢獻度上，卻有高低不同，以致目前在年金改革方案中，軍警失衡的差別待遇是顯而易見的。這也正是在職時本應奉公執法的警消人員，到臨老退休以後，竟打起了「不服從」旗號向政府抗爭的最大反諷。

近年來由於民權伸張、民粹氾濫，導致公權力淪喪，使執法環境日趨惡劣，警察的執法壓力愈形吃重，出現空前退休潮，造成全國警力嚴重短缺；警察的高壓過勞，因而猝死或因公殉職，更形成惡性循環。另一方面，台灣歷經解嚴與政黨兩次輪替以來，面對各種群眾陳抗運動的處理，警方往往變成夾心餅乾，裡外不是人，不分藍綠朝野或官民，常是各方怪罪，有口難言。很多人常會說外國的警察如何威嚴凶悍，對於不法脫序行為，如何果斷行使公權力，但這種「羨慕」在政治影響行政執法的雙重標準下，責難警方根本沒有道理。

正因現在「刁民」太多，政客又善變，社會大眾都看在眼裡，所以，除了警方本身的努力進步，同情與支持警察的社會氣氛連帶著也變高了。根據台灣民意基金會、廉政署和媒體近兩年來的不同民調顯示，民眾對7類人民公僕的好感度排名，警察排名第1，為74.1%，敬陪末座的則是法官24.5%。

此外，警察的清廉度也逐年上升，更有近6成的民眾認為，目前司法或法律不夠保障警察依法行使公權力，也有超過9成的民眾認為公權力不彰會影響治安成效。

對於警方來說，這些形象和聲譽的提升，當然是正面的肯定與進步的契機，但就事論事，現在民進黨重返執政，陳抗不斷，加上太陽花效應所謂「公民不服從」的無罪判決，勢必使警方的執法多所顧忌、更為困難，甚至因此觀風向、省麻煩，結果就是可憐了在處理群眾抗爭時認真執法的警察，稍一不慎就可能踩到政治紅線。重傷的是公權力的威信，淪喪的更是法治的尊嚴，這一切看似警察在承擔罵名，實質上卻是整個國家社會在付出代價。

沒有一個國家像台灣這樣如此好用卻又濫用警察，如此重視卻又忽視警察。從警察人員的考試、訓練、升遷、任免、督考，到各種工作權益的保障與尊嚴維護、退撫制度，不應再只是口惠而實不至；尤其要讓第一線的員警有更多實質的支持，對警察士氣的激勵，以及執行公權力的信心與品質的提升，才能獲得民眾理性的認同，讓警察真正擺脫忍者龜的悲情宿命，成為受到尊重與信賴的和平鴿。

藉由這次年金改革的爭議激盪，應正視警消人員危勞成災的問題，除了合理改善他們在職時的工作條件與權益，對於警消人員退休後的處理與待遇，的確亦應比照退伍軍人，以符公平正義。特別是不少因公而傷病殘的警消人員，如何在年改中維護他們合理的保障，更是不容輕忽。

(中國時報)