2018年05月01日 04:11 中國時報 主筆室

教育部長吳茂昆在一片爭議中上台，又在爭議聲中，駁回台大校長遴選委員會選出中研院院士管中閔的決議。與其說這是吳茂昆的作法，不如說這是民進黨的霸權習性使然。

說起吳茂昆的作法，學界、政界講了許許多多道理，批評吳茂昆這個不對，那個不行。但是吳茂昆好官我自為之，不受任何輿論的影響。這錯不在吳茂昆，而是在批評他的人。

因為學界和政界人士在批判吳茂昆的時候，都犯了一個最基本的錯誤，就是他們都把吳茂昆當成正常人物，循常理批評。事實上吳茂昆渾身上下，就是個民進黨霸權的縮小版。他舉手投足間，就是「今天我掌權，嘸你是嘜按怎！」的民進黨霸權。

台灣第一次政黨輪替，陳水扁當了總統。曾經有人質疑陳水扁的一些作法，如何不對。陳水扁說了一段很經典的民進黨式語言，他說：「今天我當選做總統了，算我好運，嘸你是嘜按怎？」你們就認了嘛！

陳師孟被總統蔡英文提名當監委，他在立法院公開批評司法，談到他當監委之後，要怎麼為阿扁討公道的言論，完全違背了監委應有的行為規範，但是他敢這麼大剌剌地講，沒別的，就因為「今天民進黨完全執政，嘸你是嘜按怎！」

早先，吳茂昆在各方質疑聲中，臉不紅氣不喘，毫不顧忌地坐上教育部長的位子，他打的主意，就是民進黨今天當權，他只要有蔡英文和賴清德支持，「嘸你是嘜按怎！」的心態。

接著吳茂昆三兩下子就把管中閔給卡死，也是仗著我就是比較好運，做了教育部長，「嘸你是嘜按怎！」至於什麼學術自由、校園自主這一套，你講你的，我說我的，「嘸你是嘜按怎！」

(中國時報)