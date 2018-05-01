2018年05月01日 04:11 中國時報 葉毓蘭

4月29日，桃園市5位警消在平鎮敬鵬工廠惡火中殉職，現在還有1名弟兄正在與死神拔河。當天，總統、內政部長都表示：將會「從優撫卹」。

次日，桃園市消防局長胡英達請辭獲准。因為在他擔任桃園市消防局長3年4個月的期間，一共死了11名消防弟兄，其中6名死在2014年初的新屋保齡球館火警，當時胡英達到任不及1個月。

大火過後，一方面對死者「從優撫卹」，另一方面拉下消防局長，就真的能夠解決所有問題了嗎？所謂的「從優撫卹」，根本就是口惠而實不至的空談，因為這些都是按照法律規定，由銓敘部的審議委員會審查，不會有法律外的「從優」。將來的撫卹，也是跟著法律而行，原來的保障就已經不足，但是去年的年改惡法還能夠溯及既往，這些遺眷的撫卹能否有保障，還是要跟著警消退休金七折八扣，其實這才是政府應該要說清楚講明白的。

從去年8月起，所有退休警消子女的教育補助已經全部被刪除了，沒有人記得把殉職警消遺族特別處理，而美國的殉職員警，絕對不用擔心他的身後蕭條，因為「他們的遺孀終身領取他100%薪水，並享受終身健保；子女也享受健保直至年滿26歲。」這是美國對那些為了國家而光榮犧牲的人所做出的一點補償。 平鎮大火後，各方的驚訝、不捨蜂擁而至，就像2014年高雄氣爆與2015年新屋大火之後，有很多人在檢討消防制度上的缺失，只是這些檢討非常可能成為政策的芭樂票。這張芭樂票就是算準了台灣人在事發之時的激情，很快就會淡忘。

在警消分立之後，消防員額嚴重不足。因此，當鄰近的香港、新加坡的消防人員可以採取勤一休二的制度時，台灣各縣市中，最好的是勤一休一；有的縣市甚至勤二休一。但是即使勤休如此失衡，因為地方首長與民代的要求，不但要擔任救火、救災、救護的法定職掌，為民服務變成消防最重要的工作。除了有些民眾習慣將救護車當小黃叫，消耗消防戰力外，捕蜂、捉蛇、抓貓、救狗都是工作內容，甚至還是由行政院長直接要求做功德。

在人力、裝備嚴重不足的狀況之下，消防其實是風險最高的行業。但是他們的專業加給，比照警察最低的行政警察，因為危險無法評估、無法計算，所以打火弟兄們注定不能領危險津貼，只能領殉職撫卹金!

平鎮大火中，我們看到敬鵬廠房裡儲存的危險物質，以及移工住在危險廠房中的種種荒謬情節，地方政府的勞檢、安檢為何完全失靈？難道不應該追究？只因有民眾受困，消防弟兄明知危險，仍需挺進險境。

視死如歸不應是消防員的宿命，我們也不容許「今天公祭，明天忘記」的集體失憶。

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)