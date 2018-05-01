政府失靈 傷心勞動節

2018年05月01日 04:11 中國時報 林昭禎

勞動節當天勞團上街向執政者表達勞政缺失，一直是五一的傳統。但蔡政府上台後倒是有了新現象，勞團除了向當局陳訴不滿外，更直接找上雇主團體抗議，此舉不僅意味著勞資對立情勢急遽升高，同時也明白宣示「政府失靈」。因為《勞基法》難以保障勞權，所以「冤有頭債有主」，勞團乾脆自己找資方理論。

勞團認為蔡總統競選時所提六大勞工政見，不論是扭轉低薪、支持青年與中高齡就業、立法保護非典型勞動、保障過勞與職災勞工，抑或是營造公平的集體勞資關係統統落空，唯一有點成績的「縮短勞工總工時」，則因「一例一休」修惡，等同向資方低頭，所以呼籲當局盡速通過承諾的法案，好為勞工扭轉頹勢。

但實際上從去年的「蝶戀花」翻車，到今年的22天連續駕駛釀禍，都能證明勞動部以「勞動檢查」為手段，幫勞工伸張正義的作法仍有不足。可見蔡總統想靠制定「最低工資法」、「派遣勞工專法」、「職災保險法」等法案，改變低薪與過勞的職場現況，簡直是緣木求魚，難怪會造成「政府失靈」。

相較於2000年之前，現今的勞動市場和以往大不相同，譬如失業率早回不去3%以下的日子，基本工資也不會再發生10年不調的情形。過去18年在藍綠兩黨持續的努力下，法定工時由每周48小時降至40小時；勞工的老年經濟安全，除了有勞退新制，還有保障更多勞工的勞保年金。顯然環境不同，解決問題的辦法也到了改弦更張的時刻。

一例一休就是「徒法不足以自行」最好的例子，不過讓勞工直接對上雇主，同樣無法徹底紓解積弊。放眼世界各國，在經濟全球化下，企業可以透過海外投資，避開勞動法令及工會對雇主的約束，君不見過去18年，有哪一場罷工可以撼動資方？

面對市場失靈，此刻是該啟動社會對話了，而政府的角色就是搭建對話平台，同時讓資訊對等公開，才能使勞資釐清問題的根本，究竟是慣老闆故意壓低薪資，還是產業發展限制使然，並令勞資學習從對方的角度看事情，才能因理解而有共識。否則找不到好員工，對資方也不是好事。

慶祝勞動節，不正是要表彰勞工對社會與經濟的貢獻，但保護勞工只靠立法是不夠的。眼見兩韓會談成功，逐步邁向和平之際，我國卻因內耗導致政府失靈，優秀子弟頻頻到對岸找出路。這時候勞資若無法體認到對方的價值，豈不給他人製造機會。

時值美中貿易爭端與大陸人才磁吸效應加劇之際，蔡總統最大的責任就是好好拚經濟，不然百姓會用腳投票，屆時台灣不只會深受「高齡少子化」之苦，還會因人才外流而無法再創繁華榮景。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)