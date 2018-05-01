2018年05月01日 04:11 中國時報 潘罡

兩岸媒體界近日陷入一種紛擾忙亂的處境。大陸方面，國家廣播電視總局接連下重手，永久關閉一個視訊平台《內涵段子》，約談另一個視訊平台《快手》，並針對《今日頭條》、《網易新聞》、《鳳凰新聞》、《天天快報》等4個網路新聞媒體，祭出停止下載服務的處罰，理由是這些新聞網站散布虛假、低俗等違法資訊內容。

台灣媒體則是因民進黨政府數月「卡管」而忙得不可開交，其中特定媒體專門配合執政者，羅織編造不利於台大校長當選人管中閔的訊息，洋洋灑灑列出數十條質疑，直接被執政者當成事實真相用來駁回管中閔的聘任案。

由於所處的社會體制有很大差異，表面看來兩岸媒體的境遇無法類比，事實上卻都印證一個當代新聞研究共識：現代的新聞業已走向高度娛樂化，和20世紀英美標榜的「公共責任」揭露事實真相的理想境界越離越遠。只是兩岸情況頗有差異：大陸媒體在政府管控下，很難扮演第四階層（The Fourth Estate，台誤譯為「第四權」）的角色，但他們的傳統媒體仍持續勉勵自許要客觀公正。

至於台灣媒體《自由時報》、《蘋果日報》等，則直接踐踏自由多元主義的新聞理想，或是訴諸19世紀之前英、美小報的腥羶色賣點，或是主動迎合執政者的意志慾望，無法形成能代表民主結構和過程的制衡體制，「拔管案」的新聞報導就是一個明顯的例證。

台灣新聞教育大抵上沿襲歐美自由多元主義信念，長期標榜客觀公正與發掘真相的原則。但當代政治經濟派研究證實，這些理想落實的難度很高，因為所謂客觀公正與真相，除事件表象描述外，主要關鍵在於視角與價值判斷，而新聞從業人員通常不具有這類思辨訓練。

在上述不利前提下，新聞從業人員又往往陷入「權貴取向」。所謂權貴取向是因為多數採訪記者，尤其政治財經記者，所接觸的往往是官員或名商巨賈，使得他們的報導不自覺傾向對方觀點甚至淪為傳聲筒，因此必須時時抱持自我警惕。

然而這些理想在今天台灣某些傳統媒體中已徹底淪喪。拔管案中，特定媒體無視於台大與新聞當事者所提供的證據，配合政客放話，編造不具名或片面陳述的小道消息以及悖離共識領域、正當爭議領域的訊息。拔管案明顯是執政高層的一己私慾所為，不但違反《大學法》與大學自治，而且是政治鬥爭的操作，搞得社會人心惶惶，侵犯公眾利益。但這些媒體不但不制衡當權者，反而配合煽風點火！

傳統媒體曾享有巨大的話語權，曾以社會公器自許，因此塑造了新聞報導的權威，但這個形象越來越經不起檢驗。部分媒體配合執政者編織新聞，兩相對比，媒體的沉淪更是不堪入目了。

（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)