2018年05月01日 04:11 中國時報 廖咸浩

日前到廈門大學開會，聽說廈大離海很近，便起了個大早，到白城的海邊散步。海岸有修得極好的石砌步道，沙灘也很乾淨，早晨的微風輕輕拂面而來，不遠處的濤聲隱隱約約，讓人覺得春日應該如此永永遠遠。

走著走著，忽然聽到背後有人說著閩南話，而且口音與台灣幾乎沒有差別。我聽過漳州與泉州的口音，就是沒聽過廈門口音，所以好奇地回頭，發現是一對背著背包、介於50、60之間的夫婦。因為背著背包，讓我覺得他們有相當可能是台灣人，我便用閩南語問：「您們是廈門人還是台灣人？」沒想到他們回答是廈門人。我很高興告訴他們我是台灣人，並說：「哇，廈門話跟台灣話著（實）像呢」「對啊，真像吼」。

這對要去遊泳的夫婦聽說我是台灣人後，非常熱情地強調：「台灣我們常常去，還有親戚在彼。」

聊了幾句後，又知道我是來這兒開會的台大老師，那位先生立刻問我：「你們那位管爺現在怎麼了？」「吼～，你們消息很靈通呢！」「沒啦，我們很關心台灣，常想辦法看台灣新聞，也常跟台灣的親戚聯絡。台灣是我們的榜樣～」「免客氣啦，廈門嘛不壞」「不過這次，阮都看不太懂。我那些親戚是民進黨的，都說管爺有問題。但是我感覺不是按尼。」「你感覺是按怎？」「我看是輸睹掀桌。」「按怎說？」「免講其他啦，你們教育部要遴選委員會再確認，結果講沒問題，叫校務會議開會確認，嘛那麼多票表示沒需要討論，阿就應該沒問題了，還在番什麼？」「你按尼講，你的親戚不生氣？」「其實我以前攏讚成我親戚講的，真正希望民進黨替咱中國人做一個好榜樣，但不過～」「嗯？」「但不過現在變得有點像一黨專政了。」

說著說著已走到了他們換泳裝的地方。我突然心中一動，便問那位先生：「金門在哪裡？這兒看得到嗎？」他說要更往北一點才看得到。這時旁邊有人突然指著眼前的兩個島說：「頭前這兩個也是你們台灣管的喔。大膽跟二膽啦。」這話讓我吃了一驚，因為這兩個島就在眼前。「你們不會覺得很怪？這兩個島台灣人在管？」「不會啦，咱兩邊來來去去，誰在管沒差」。這時稍遠處忽然有人插嘴說：「你廈門人怎會不知金門在哪裡？」我連忙說，「我不是廈門人啦，我台灣人。」「敢有影？莫怪氣質跟我們這兒不太一樣。」我聽了忽覺有點沉重，便說：「來去了，要來吃早飯了」。走了幾步，先前那位先生忽然從遠處大聲說：「台灣勿當變成我剛才講的，要不然真的很可惜～」聽到此話，我心中更沉重，因為不知我們還能承載他們的期待多久？因為，我們正在用一種我與他都不中意的方式變得一樣。（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)