王寶釧情牽兩岸 戲曲生態大不同

2018年05月01日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

大陸京劇老生楊正濃（左），和台灣歌仔戲小生陳昭賢（右）談起兩岸戲曲團隊經營差距大。（候青藝團提供）

當京劇《紅鬃烈馬》遇上歌仔戲《身騎白馬》，兩部同樣談論薛平貴與王寶釧的經典老戲，串起兩岸民間戲曲的交流情誼。

大陸鐵飯碗 台灣靠自己

來自中國大陸湖南長沙的楊正濃，生於1991年，出身梨園世家，自幼學習京劇，幾年前因閱讀作家龍應台《大江大海》一書，對台灣心生嚮往，便來台求學，就讀北藝大藝管所，和明華園總團第三代成員陳昭賢在校園裡相識，兩人在討論薛平貴與王寶釧的經典老戲時，聊起兩岸戲曲團隊經營生態大不相同，相談甚歡。

楊正濃表示，雙親都是地方湘劇團演員，湘劇團是由政府完全資助，完全不需考慮票房收入，「中國大陸只要是由國家資助的團隊，演員們不管演得好、演得壞，每個月都有固定薪水，但我看見台灣的團隊，為了票房、培養觀眾進劇場看戲，可說是卯足全力，否則可能會沒收入，生存不下去，這是我未曾見過的景況。」

楊正濃表示，在中國大陸把孩子們送去學京劇，是「鐵飯碗」保證，只要能順利畢業，就能取得工作，「我父母親沒把我留在地方湘劇團，而是把我送往中國戲曲學院附中學戲，我母親骨子裡還是覺得要學京劇可以把基礎打得更好，等到我畢業，就會有工作，這樣他們就安心了。」

楊正濃表示：「說來很不可思議，《紅鬃烈馬》是京劇，《身騎白馬》是歌仔戲，兩齣說的都是薛平貴與王寶釧的故事，內容幾乎一樣，但一匹是類似赤兔馬的紅馬，另外一匹則是白馬，同一齣戲在兩個地方，發展出不同的面貌，很有意思。」

如何發展好 楊正濃深思

楊正濃說，來台求學多年，看見台灣諸多表演團體為了經營票房，而想方設法、卯足全力，引發他思考，「就藝文團隊長期的經營發展而言，究竟是自由市場機制作業，還是完全仰賴政府資助為佳，哪一種方式對藝術的長遠發展最好？是值得深思的問題。」

楊正濃除了畢業於中國戲曲學院附中，同時也畢業於北京電影學院，能演京劇、也能拍紀錄片的他透露，目前正在台著手拍攝一部記錄兩岸大時代動盪背景的紀錄片，預計明年可望在兩地播映。

(中國時報)