北市國將前進卡內基音樂廳

琵琶名家吳蠻將與北市國前進美國卡內基音樂廳。（北市國提供）

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中國時報
／台北報導

台北市立國樂團今年下半年將前進紐約，挑戰美東古典音樂重要殿堂卡內基音樂廳。北市國團長鄭立彬表示，這將會是台灣第一個中西方職業樂團登上卡內基的職業交響樂團，深具指標性。

鄭立彬表示，這次帶去的作品包括作曲家陳樹熙《眾神出巡》、曲文軍《高原魂》、陸橒《臉譜集》以及鮑元愷的《台灣音畫》等，琵琶獨奏家則由旅美名家吳蠻擔任。鄭立彬表示，這套曲目充滿濃濃台灣味，可以聽見台灣專屬的國樂團聲音。

吳蠻是把中國樂器介紹到西方的第一人，她也是第一個在中國大陸拿到琵琶碩士的音樂家，90年代當時連英文都不會的吳蠻，憑著一股熱血單槍匹馬遠赴美國留學，一路努力，不但成為國際知名的琵琶名家，也是大提琴家馬友友「絲路計畫」的核心成員，在美國深具知名度。

「我至今還沒有跟中國大陸的民樂團有過合作，但我跟北市國合作多次，這次參與民族器樂大賽評審，感覺就像是回到了娘家。」吳蠻表示，可能是因為自己的琵琶演奏跟中國大陸的民樂團發展方向不同，比較沒有合適的作品可以演出，「但是在台灣，可以嘗試各種類型的音樂，給我很大的開放空間。」

鄭立彬說，這次除了卡內基音樂廳之外，還有其他巡演場地還在做最後確認，確認之後會盡快向外界公布。

卡內基音樂廳建造於1890年，至今以歷史悠久、外型古典與內部音響出色聞名於世，是美國古典音樂的指標性建築。過去曾為紐約愛樂駐地，現在則設有自己的藝術策劃、開發和市場部門，每季度演出100餘場。

北市國2011年曾經前進美國，2012年前往歐洲巡演，希望能在世界樂壇展現台灣國樂發展的獨特聲響。鄭立彬表示，國樂發展在注重本土傳統的同時，更重要的是讓世界上更多人認識台灣的國樂，北市國要突破地理環境的限制，把「國樂」持續帶上國際舞台。

(中國時報)

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