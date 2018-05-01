躍登迪士尼音樂廳 國台交奏名曲

2018年05月01日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

今年是國家文藝獎得主，也是作曲家蕭泰然80歲冥誕，國立台灣交響樂團將首度前進洛杉磯迪士尼音樂廳，舉行蕭泰然專場音樂會。國台交團長劉玄詠表示，樂團受邀赴美參與「2018年蕭泰然音樂節」演出，這也是樂團首度登上洛杉磯迪士尼音樂廳，成為台灣第一個挑戰這座重量級音樂廳的職業交響樂團。

劉玄詠表示，今年是蕭泰然80歲冥誕，也是他去世3周年的時刻，「很多音樂界的友人、樂迷都非常想念他，樂曲也經常被演出，這次能夠帶團到美國他過去居住的地方演出，希望也讓當地的僑胞、樂迷都能一次聽見蕭泰然大型管弦樂作品優美的力量。」

這次受邀赴美演出，樂團邀請「高雄女兒」現任美國芝加哥小交響樂團音樂總監陳美安擔任指揮，旅美鋼琴家陳毓襄及旅美聲樂家陳麗嬋擔任獨奏與獨唱。劉玄詠表示，迪士尼音樂廳以音響敏銳聞名於世，這次國台交雖然經費有限，但仍希望排除萬難，「樂團出一趟國，挑戰不一樣的樂迷與音樂廳，就會翻倍成長，這都是國台交進步的動力。」

鋼琴家陳毓襄表示，從小在洛杉磯長大，也與蕭泰然老師很熟悉，「小時候會去他家彈琴給他聽，他還組過團帶我們十多位小朋友去巡演。」陳毓襄說，蕭泰然也送她《鋼琴協奏曲》的琴譜，「過了這麼久之後，真的可以演出這首樂曲，我自己很感動。」陳毓襄已經開始準備這首作品，「這首曲子，完全可以看見蕭泰然溫柔敦厚又慈悲的性情。」

蕭泰然返台之前長年居住洛杉磯，不但培育當地音樂種子，也創作無數重要樂曲，今年夏天，旅美台灣文化界人士籌辦「2018年蕭泰然音樂節」，除了室內樂演出以及論壇之外，國台交也將在8月9日的音樂會上演出蕭泰然多首經典代表作品，包括《上美的花》、《嘸通嫌台灣》等。

(中國時報)