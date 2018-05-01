張學友盡力唱到90歲

梁朝偉（左）、劉嘉玲（右）夫婦來台灣捧好友張學友的場。（取材自微博）

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中國時報
報導

張學友在台北小巨蛋一連6場「學友‧經典世界巡迴演唱2018台北站」4月29日順利落幕，他慶功時預告將巡演到明年1月，終點在香港，屆時場次可望達到200場。不少歌迷擔心他是最後一次巡迴演出，他說：「我就盡力，能做到什麼時候就做到什麼時候，常說做到80、90歲是天方夜譚，但這個（指歌唱）真的是我最愛做的事情，我希望可以堅持到底。」表示自己對工作的熱情一直停不下來，意指暫無退休打算，也打趣說下次要做一場「經典遺珠歌曲」演唱會。

張學友不但唱跳俱佳，6場都有不同的即興清唱，此次還加碼秀「一字馬」招式，56歲的他筋骨軟Q，每一次劈腿，都引發台下觀眾驚呼，其實他7年前曾經表演過「一字馬」，他笑說，原本以為大家都看過，應該沒什麼爆點，「但看到報紙上，我下去的時候，很多人很驚訝的樣子，就嚇一下，讓大家有點驚也好，喜也好。」但他仍謙稱自己表現「不夠好」，顯示歌神的嚴以律己。

他的嗓音和體力皆維持在最佳狀態，被問到如何維持好歌喉，他透露祕訣就是睡覺和吃飯，「睡覺很重要，睡覺就有體力，有體力就唱得好，還有吃東西，從前少吃可以唱好一點，現在少吃一點就唱不出來。」

黃子佼討紅包

張學友在忙於巡演期間也不忘記要關心時事，他前晚一見到主持人黃子佼就獻上祝福：「恭喜你，你不是求婚成功嗎？」黃子佼當場回：「那你要包多少？」讓歌神也忍不住笑出來。

(中國時報)

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