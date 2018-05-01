陳怡蓉藏孕拍戲還跌倒

懷孕的陳怡蓉（左二），3月還與溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞等人一起前往舊金山拍戲。

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中國時報
報導
陳怡蓉拍攝《雙城故事》時已經懷孕，但全程保密。

陳怡蓉2016年9月與聖緹雅醫美集團CEO薛博仁在泰國清邁舉行婚禮，結婚超過1年半的的她，屢次被說飄孕味、烏龍孕事不斷，不過，4月30日總算傳出好消息，39歲的她證實已懷孕5個月，預產期在9月。其實她此刻心情開心又感傷，因為想起了去年病逝的爸爸，她說：「我覺得爸爸在保佑著我。」

陳怡蓉的爸爸去年10月因病去世，事親至孝的她，為了避免媽媽傷心難過，她低調處理父喪，12月時還因當時忙著趕拍《雙城故事》，偶爾還要去高雄補拍《翻牆的記憶》，所以忙到經期大亂，一個月來兩次，後來發現身體有異樣，才去買驗孕棒，看到「兩條線」還覺得「怎麼可能」，一連驗了4支才確認，後來醫生推算，她應該是在跨年前後受孕，大概也是爸爸走後2個月，她覺得這也是爸爸在天上幫助她。

幸未動胎氣

她與黃柏鈞、溫昇豪、曾珮瑜演出凱擘影藝與Netflix共同投資的最新力作《雙城故事》，由於擔心影響拍攝進度、讓劇組綁手綁腳，陳怡蓉發現懷孕後並未馬上告知導演和劇組，貼心的她，直到日前殺青、拍了最後一場戲，才跟導演透露喜訊；導演驚喜之餘，回想當時陳怡蓉在舊金山的公園拍戲時曾不小心跌倒擦傷膝蓋，忍不住大冒冷汗直呼：「所幸沒動到胎氣！」

(中國時報)

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