羅時豐不敢捐血「怕害到別人」

謝沛恩自嘲像變色龍般善變，認為活在當下很重要。（《VOGUE》雜誌提供）

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中國時報
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羅時豐（右二）帶領巫宗翰（左起）、黃露瑤、程雅晨一起上街招募捐血。

羅時豐最近趕拍八點檔《情‧份》，日前他抽空率劇組年輕演員黃露瑤、巫宗翰、程雅晨參與愛心捐血活動，上街招募熱血，羅時豐也分享過去曾經成功捐血、事後卻被通知不能使用的傷心回憶，「曾經捐過一次，後來檢驗後被通知血太濃不能用，怕害到別人，後來就都沒去過了。」

年輕演員們則是躍躍欲試想盡一份心力，巫宗翰透露從小就怕打針，大學時期曾熱血夜唱後和好友一起去捐血，最後被護士打槍，他特別呼籲：「想要捐血的朋友記得千萬不能喝酒或熬夜。」一旁的羅時豐笑說：「那等等你可以上車去試一下。」自認最近睡眠不足的巫宗翰妙答：「我以為你說等等可以上去睡一下。」

黃露瑤太瘦捐血被拒

「怕害到別人」黃露瑤與程雅晨則是因為體重過輕捐血被拒，兩人大呼：「好可惜！」被問到會不會因此想增胖超過45公斤，黃露瑤笑說：「等《情‧份》拍完應該會增胖，因為會開始大吃大喝！」

劇中飾演大小老婆的柯淑勤與方文琳，為了讓飾演老公的羅時豐能公平地對待兩位妻子，共同訂出「永堂條款」約定3人不論做任何事都要一起，也不能虧待任何一方，讓羅時豐在戲中的角色，常為了伺候、安撫兩位「老婆大人」當夾心餅乾，吃足苦頭。

(中國時報)

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