宇宙人巡演16城明年攻蛋

2018年05月01日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

小玉（左）認真看阿奎玩夾娃娃機。（蘇蔓攝）

宇宙人4月29日在台北國際會議中心舉辦「我們的探險計劃」演唱會，滿場3000名歌迷狂歡一夜，終場連喊10分鐘安可不肯離去，宇宙人再次出場圓滿落幕；慶功宴上，小玉、阿奎、方Q宣布此套巡演已排定16城市，且明年要唱進台北小巨蛋，方Q說：「本來對於明年攻蛋很緊張，但聽到現場歌迷叫聲相當大，讓我們非常有信心、非常感動！」

對於即將挑戰萬人舞台，小玉坦言壓力大，方Q則說：「小巨蛋是一直以來的目標，這次可以這麼快攻蛋，公司很有信心，我們會以這個目標前進，不會讓大家失望，小巨蛋見。」

前晚慶功宴上，唱片公司為宇宙人巡演做準備，搬出夾娃娃機，要他們靠自己的手氣抽出國禮，小玉率先抽中大禮「1萬歐元」，阿奎則是抽到實用的B群，輪到方Q時，一開始總夾到B群，最後夾到1年份「紙內褲塔」，他大喊可惜：「想抽到頭等艙機票！」沒想到小玉霸氣說：「沒關係，我將1萬歐元捐出，所有團員一起坐頭等艙跑巡迴。」

唱進坎城巴黎

「我們的探險計劃」巡演接下來將於坎城、巴黎、香港、高雄、台中、新加坡、馬來西亞、大阪、東京及大陸各地開唱，預計3個月內跑遍16城市，相關訊息可至宇宙人及相信音樂官方臉書粉絲專頁查詢。

(中國時報)