宇宙人巡演16城明年攻蛋

小玉（右）前晚抽中1萬歐元，讓阿奎（左）、方Q超羨慕。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導
小玉（左）認真看阿奎玩夾娃娃機。（蘇蔓攝）

宇宙人4月29日在台北國際會議中心舉辦「我們的探險計劃」演唱會，滿場3000名歌迷狂歡一夜，終場連喊10分鐘安可不肯離去，宇宙人再次出場圓滿落幕；慶功宴上，小玉、阿奎、方Q宣布此套巡演已排定16城市，且明年要唱進台北小巨蛋，方Q說：「本來對於明年攻蛋很緊張，但聽到現場歌迷叫聲相當大，讓我們非常有信心、非常感動！」

對於即將挑戰萬人舞台，小玉坦言壓力大，方Q則說：「小巨蛋是一直以來的目標，這次可以這麼快攻蛋，公司很有信心，我們會以這個目標前進，不會讓大家失望，小巨蛋見。」

前晚慶功宴上，唱片公司為宇宙人巡演做準備，搬出夾娃娃機，要他們靠自己的手氣抽出國禮，小玉率先抽中大禮「1萬歐元」，阿奎則是抽到實用的B群，輪到方Q時，一開始總夾到B群，最後夾到1年份「紙內褲塔」，他大喊可惜：「想抽到頭等艙機票！」沒想到小玉霸氣說：「沒關係，我將1萬歐元捐出，所有團員一起坐頭等艙跑巡迴。」

唱進坎城巴黎

「我們的探險計劃」巡演接下來將於坎城、巴黎、香港、高雄、台中、新加坡、馬來西亞、大阪、東京及大陸各地開唱，預計3個月內跑遍16城市，相關訊息可至宇宙人及相信音樂官方臉書粉絲專頁查詢。

(中國時報)

鍾欣凌育兒2寶 親力親為 Matzka誇小S好胸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。