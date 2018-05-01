小梁朝偉來台《破處》會本尊

2018年05月01日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

梁朝偉（左）吳肇軒（右）。（取材自IG）

由《殺手歐陽盆栽》導演林立書執導的青春荒謬喜劇片《破處》，4月29日在樹林高中的「泳池內」進行開鏡儀式。電影找來有「小梁朝偉」之稱的香港新生代男演員吳肇軒與台灣新秀楊懿軒擔任男主角。

吳肇軒在劉嘉玲監製、主演的電影《以青春的名義》大放異彩，被劉嘉玲譽為「年輕版梁朝偉」，他首度來台灣拍片，當天下午開鏡儀式結束後，晚上直奔張學友演唱會，與梁朝偉本尊、梁家輝合影，來台不只工作，也玩得開心。

《破處》明年上映

電影延續《殺手歐陽盆栽》黑色風格，集結曾珮瑜、郭文頤（大文）演出，面對劇本充滿青春衝撞的劇情走向，林立書笑著否認裡面有自己的青春故事：「都是我身邊朋友的！」他希望台灣青春電影可以有更多類型與可能性，「這是一部關於青春荷爾蒙的冒險故事，台灣青春電影少有正面討論『性』的題材，希望觀眾看完都可以回味起自己的青春。」

《破處》描述富家子僑生阿烈（吳肇軒飾）和號稱20公分長的神器（楊懿軒飾）是高中死黨，對性充滿好奇的兩人，打算在滿18歲的前一晚「破處」。兩人和直播平台上神祕又美麗的萬德蓮（曾珮瑜飾）約在汽車旅館，就在破處之際，萬德蓮用藥過量死去，闖了大禍的兩人找來胖女孩西施（郭文頤飾），企圖利用西施在夜市擺攤的車子棄屍。電影預計5月底殺青，明年上映。

(中國時報)