蔡詩芸 憧憬神力女超人

2018年05月01日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

PRADA動漫女郎系列肩背包，7萬7000元。（PRADA提供）

PRADA 2018春夏男裝走進大男孩世界，利用二次元風格演繹豐富層次感，男模穿PRADA灰底拉鍊印花襯衫5萬9000元、紅色印花襯衫3萬4000元、黑色長褲5萬元，背微風獨家漫畫印花腰包5萬2500元，限量2只。（粘耿豪攝）

PRADA Cahier金屬皮革鏈帶包，微風廣場獨家款式，桃紅、藍、銀3色，每色限量3只，6萬2500元。（粘耿豪攝）

PRADA漫畫圖紋蝴蝶結裝飾跟鞋，3萬1500元。（PRADA提供）

PRADA動漫圖紋鉚釘裝飾手拿包，微風廣場獨家款式，限量2只，6萬2500元。（PRADA提供）

女星蔡詩芸昨（30日）受義大利精品PRADA之邀，演繹品牌春夏全新動漫印花單品。坦言不常看漫畫的她，最喜歡電影中神力女超人的形象，稱讚其是女性的代表。如果變身女英雄，她渴望擁有可以任意穿越時空的能力，並笑說覺得自己活在不對的年代，最想回到60、70年代拜訪喜歡的搖滾樂手及像奧黛莉赫本一般的巨星。

穿衣有主見 喜歡隨興T恤

而穿衣向來十分有主見的蔡詩芸，裝著中也散發出十足個性，除了私下喜歡寬大版型的隨興T恤外，近來也會嘗試帶有設計感的衣服，老公王陽明也會不經意稱讚她的打扮。而被問到有沒有覺得老公適合什麼類型的衣服時，她則笑答：「他穿什麼都很好看，他身材很好，可以駕馭很多不同的風格。」訪問中，也讓夫妻間的日常甜蜜互動浮出檯面。

為像蔡詩芸般的當代女性，設計師Miuccia Prada邀請到包含1942年創造出神力女超人的Trina Robbins、Brigid Elva、Joelle Jones等8位女性藝術家合作，並融入第一位女性英雄漫畫家Tarpe Mills的作品，印上鮮明漫畫圖紋的短褲、襯衫，搭配肩背包、鞋履，打造出具有獨特女性觀點的世界觀。品牌為了於下周舉行的微風之夜，亦在男女系列中推出微風廣場限定款Cahier金屬包及動漫腰包等單品，提前為活動打響暖身戰局。

(中國時報)