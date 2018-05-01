試車報告－TOYOTA SIENNA駕駛乘坐皆歡喜

TOYOTA SIENNA外觀承續‘KEEN LOOK’家族設計風貌，大面積的梯形前氣壩顯得更為大器，TOYOTA廠徽從引擎蓋前端移至水箱護罩中央。（陳大任攝）

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中國時報
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從後方看去，新樣式的側裙、尾翼頗有修飾效果，為休閒風格加分不少。（陳大任攝）
多功能方向盤具備加熱功能，在冬天開車時可溫暖駕駛人的雙手。（陳大任攝）
中控台左側為排檔座，右方為多媒體顯示與智慧型3區獨立恆溫空調控制。（陳大任攝）
LIMITED版第2排座椅相當豪華，有獨立的出風口、閱讀燈，還有扶手與腿部支撐。（陳大任攝）
第3排拜3030mm軸距之賜，提供充裕的乘座空間，置杯架、閱讀燈、空調出風口一樣不少。（陳大任攝）
第3排座椅可以電動調整方式收納入底板之下，提供較大的載物空間。（陳大任攝）
前座中央置物空間可放置飲料及食物，後方置杯架可滑動靠近第2排乘客。（陳大任攝）

台灣逐漸步入高齡化社會，目前市場雖然有許多5+2座休旅車，但真正能讓7個大人全程舒適乘坐的卻不多，TOYOTA SIENNA因著美式車格優勢，是少數能讓3排乘客都坐得開心的產品，除了標準7座外，還有8座與福祉車可選擇。

TOYOTA SIENNA一共有LE、SE、XLE、XLE AWD、XLE Welcab（福祉車）及LIMITED等6款車，售價分別為198、228、238、238、264及290萬元，全車系標配TSS主動式安全防護系統並享有4年12萬公里保固。試駕車為LIMITED版，更升級搭載「PVM環景影像輔助系統」，可運用環車攝影機融合出360度的即時影像。

SIENNA配置3.5L V6引擎，具299hp/36.3kgm最大動力輸出表現，各車款油耗表現在9.5至10.2km/l之間，搭配8速手自排變速箱，車輛加速平順，若乘載人數較多，或有爬坡路段，也提供POWER MODE模式，讓車子有更明顯、直接加速表現。

和泰汽車今年為SIENNA全車系標配TSS主動式安全防護系統，包括能依據前方路況即時發出警示的PCS預警式防護系統，在緊急煞車時，會加大煞車輔助力道；ACC主動式車距維持系統能偵測前方車速與車距，主動調整行駛速度；AHB智慧型遠光燈自動切換系統會偵測對向車頭燈或前車尾燈，自動切換遠光燈，以避免來車受到頭燈直射。

更貼心的配備是LDA車道偏離警示系統，它在50km/h以上而未打方向燈、且系統判定偏離車道時，會發出警示音及警示畫面提醒，同時對方向盤施予反向回饋力道，將車拉回車道內，以降低意外發生，我們也放膽在快速道路上實測，系統反應精準確實，讓人覺得更放心。

試駕的LIMITED版內裝質感很好，座椅均以皮革包覆，前座還具備電動調整並附電動腰靠功能，到了冬天也有加熱功能可啟動，第2排的Ottoman座椅為兩張獨立座椅，最大幅度可讓乘客幾近躺平，第3排座椅的舒適性也沒打折扣，甚至可以電動調整，相當省力。

(中國時報)

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