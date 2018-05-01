甩開快時尚 百貨女裝翻倍賣

2018年05月01日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館Lily brown荷葉一字領上衣，5400元。（SOGO提供）

新光三越台北南西店2館貫子蕾絲上衣，原價2980元、特價500元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A8 IRIS輕柔雪紡碎花洋裝，原價6290元、特價4290元。（新光三越提供）

百貨女裝谷底翻身，指標性的百貨今年相關業績皆傳捷報，甩開4、5年來被快時尚「壓落底」的狀態，有女裝業者一吐悶氣說「等這一刻，等好久了！」遠東SOGO忠孝館女裝是主力，第1季成長8％，歐美、日系、國產少女、少淑女至淑女裝表現都好，3000元至5000元間的價格帶成長最高，30歲以上的族群明顯回流。

下半年持續看好

SOGO資深副總吳素吟觀察日本市場成熟，受到快時尚衝擊較少；反觀台灣，少女裝和少淑女裝訴求的流行感、價格帶與快時尚相近，受到衝擊最大。4、5年來主導台灣快時尚的年輕族群所得並無增加，而是重新分配，著重在3C和旅遊等花費上，在減少治裝預算的同時，也助長快時尚崛起。

吳素吟認為，快時尚從去年起業績平均掉1至2成明顯退燒，對女裝衝擊漸日減少，加上百貨女裝因有專業諮詢人員，設計感和服務符合消費者需求，今年起女裝市場回到穩定狀態，下半年持續看好；5月1日至6日SOGO忠孝館B1、2F至5F女裝滿5000送400，最高回饋20％。

女鞋一口價500元

新光三越台北南西店是庶民經濟指標，3月以來3個館服飾整體成長1成，2館因3月起bye bye sale全館出清，帶動女裝、女鞋、珠寶、飾品等最高成長1倍，高於市場均值，南西店行銷經理李香萩表示，快時尚帶來良性競爭，讓女裝加速每季推新品，並強調質感、風格和設計，且長期經營主顧客，積極邀VIP回櫃上看新品、提供主顧優惠回饋，是女裝能翻身的主因。5月15日前南西2館「最後一擊，一件不留」女裝下殺1折起，女鞋一口價500元、女包配件500元，挑戰市場最低價。

新光三越台北信義新天地觀察今年春夏女裝以雪紡服飾類銷售最佳，包括洋裝、上衣等都熱門，單櫃洋裝每周約可賣出約20件以上，上班族主要以印花圖騰較為熱賣；SOGO和光三越台北南西店的熱銷款式也以雪紡、印花或荷葉邊等輕柔感設計的款式受歡迎。

(中國時報)